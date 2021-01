Morata ratera le duel contre l'AC Milan

Touché à la cuisse, Alvaro Morata ne participera pas au choc de la Serie A opposant son équipe de la Juventus à l'AC Milan.

Alvaro Morata pourrait rater le choc de la entre la et l' mercredi pour cause de blessure.

Morata était un absent surprise lors de l'opposition entre la Juve et l' dimanche, l'entraîneur Andrea Pirlo avait révélé qu'il avait reçu un coup à l'entraînement. L'absence de son attaquant clé n'a pas été ressentie par la Juve, qui a battu l'Udinese 4-1 et s'est relancée après sa défaite contre la Fiorentina.

La Juventus a un retard de 10 points sur le leader rossonerro, mais avec un match de moins. Les Bianconeri affronteront probablement Milan sans Morata qui a du mal à se débarrasser de son souci à la cuisse. «Il a eu un problème lors de sa dernière séance d'entraînement; nous devrons l'évaluer dans les prochains jours. Il est peu probable qu'il soit disponible mercredi», a indiqué le coach de la Vieille Dame.

Paulo Dybala a récupéré sa place dans le onze piémontais contre l'Udinese et a été récompensé par son deuxième but en trois sorties. L'international argentin semble être en forme à un bon moment pour la Juve, et sa performance a impressionné Pirlo. «Nous avons besoin de Dybala, il a besoin de nous, a-t-il confié. Il a très bien travaillé pendant la semaine à l'entraînement; nous avons pu voir pendant le match qu'il était en meilleure forme physique et nous l'avons gardé jusqu'au bout car nous espérions qu'il marquerait ce but."

Alors que Dybala a réalisé une performance impressionnante contre l'Udinese, il n'est pas un vrai n ° 9 et Pirlo pourrait chercher à faire pression pour la venue d'un attaquant durant le mercato de janvier janvier pour alléger la pression sur Morata.

L'attaquant de Olivier Giroud est devenu une cible, et Pirlo a confirmé son intérêt pour l'international français. Interrogé sur un éventuel transfert de l'international français, le jeune technicien a confié à DAZN: "Il serait utile! Le mercato s'ouvre demain (lundià, nous avons déjà discuté avec le club de ce que nous voulons faire et s'il y a des opportunités. Peut-être un attaquant qui peut entrer en rotation avec nos attaquants."

La défaite de Chelsea contre a compromis sérieusement les chances des Bleus pour le titre et Giroud pourrait être tenté par un transfert à Turin - en particulier s'il peut gagner plus de temps de jeu pour renforcer ses chances de figurer dans la liste des 23 Français pour l'Euro de l'été prochain.