Juventus - Udinese (4-1), la Juventus se redresse

La Juventus a repris goût à la victoire en Serie A ce dimanche en prenant le dessus sur l’Udinese à domicile (4-1). CR7 a mis un doublé.

La avait mal terminé l’année 2020 avec cette lourde défaite concédée contre la , mais elle a su repartir du bon pied ce dimanche à l’occasion du duel contre l’ . Face à la formation de Frioul, la Vieille Dame a fait ce qu’il fallait (4-1) pour se remettre à l’endroit et rester ainsi au contact des équipes de tête.

Un succès de la Juve est rarement acquis sans une ou plusieurs réalisations de Cristiano Ronaldo et cela s’est encore vérifié lors de cette rencontre. Celui qui vient d’être élu joueur du siècle a montré la voie à suivre aux siens à la demi-heure du jeu. Profitant d’une attaque avortée de l’Udinese, il s’est présenté à l’entrée de la surface, s’est ouvert le chemin de but et a conclu victorieusement d’un tir du droit.

A 1-0, tout est devenu plus facile pour les Bianconeri avec plus d’espaces à exploiter au sein de la surface adverse. Il a quand même fallu attendre la 49e minute pour les voir se mettre à l’abri. Federico Chiesa a assuré le break, en mettant à profit un assist de…Ronaldo.

Ronaldo dépasse Pelé

Ronaldo passeur, puis Ronaldo buteur de nouveau à la 70e minute. Bien lancé par Rodrigo Bentancur, le quintuple Ballon d’Or a claqué la 758e réalisation de sa carrière professionnelle en trompant le gardien adverse avec une frappe croisée du gauche. Un total qui lui permet de dépasser un certain Pelé.

3-0, les Piémontais auraient bien aimé finir sur un clean sheet, mais il ont encaissé un but à l'entame du temps additionnel. L’Udinese, qui s’est battue avec ses armes, a pu limiter la casse grâce au Néerlandais Marvin Zeegelaar. Ce dernier avait déjà failli marquer à la 74e, mais la transversale avait repoussé sa première tentative. A défaut de terminer sans but encaissé, la Vieille Dame a quand même rétabli son avance de trois buts. Paulo Dybala parachevait le succès des siens d'une frappe en pleine lucarne.

En gagnant, la Juventus gagne deux places au classement pour se retrouver cinquième. Ronaldo et ses coéquipiers restent encore loin de l' , qui les devance de 10 points, mais le championnat reste long et tout est encore possible. S’ils retrouvent la régularité qui fait leur force, les hommes d’Andrea Pirlo devraient normalement se mêler à la course au titre.