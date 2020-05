"Mon coiffeur est négatif et moi aussi", Aurier réagit à la polémique

Le défenseur ivoirien de Tottenham s'est défendu dans une story Instagram face à lé polémique sur sa dernière photo.

L'ancien joueur du PSG a été vivement tancé pour avoir publié une photo de lui à côté de son coiffeur, sans respect de la distanciation sociale dans une très touchée par le coronavirus.

"Mon coiffeur est négatif et moi aussi. Donc arrêtez de parler dans le vide", a ainsi tonné l'international ivoirien dans une story postée ce mercredi soir sur son compte Instagram.

Aurier ne s'est pas arrêté là, puis qu'il s'est permis une petite pique à l'attention de ses contempteurs :

"Et mettez des masques et des gants quand vous venez prendre des photos au centre d'entraînement, car cela fait partie des règles aussi.", a-t-il ajouté avec emoji "clin do'eil" et un sticker "Merci" en Français dans le texte.