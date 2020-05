Real Madrid, Zidane : "On veut gagner quelque chose, c'est dans l'ADN du club"

Le technicien français a adressé ses premiers mots après le retour au travail de son équipe et a envoyé un message aux fans.

Après la , la pourrait bientôt effectuer son retour à la compétition. Les clubs espagnols ont d'abord repris l'entraînement de manière individuelle, et le gouvernement a autorisé que les clubs passent à la vitesse supérieure depuis quelques jours avec la reprise de l'entraînement collectif par petits groupes. Le , l'Atletico Madrid, le et d'autres équipes ont donc repris l'entraînement collectif cette semaine.

Bien évidemment, les candidats au titre de champion d' veulent bien se préparer et se remettre en route le plus rapidement possible afin de réussir leur sprint final et d'aller chercher le titre de champion. Après le troisième entraînement collectif de son équipe, Zinedine Zidane a accordé une interview au micro de la chaîne officielle du Real Madrid, faisant part de ses ambitions et admettant qu'il ne veut pas faire une saison blanche.

"Content de travailler à nouveau avec mes joueurs"

L'article continue ci-dessous

"J’aime entraîner, mais je préfère jouer les matchs. Les joueurs aussi attendent de jouer à nouveau. Il faut être positif car nous avons la chance de pouvoir revenir au travail, d’être ici sur le terrain. Les joueurs voient qu’il reste onze matchs de championnat et on va se préparer pour bien terminer la saison, fort. L’important c’est de tout donner pour gagner quelque chose parce que c’est l’ADN de ce club", a expliqué l'entraîneur français.

Le technicien du Real Madrid a également fait le point sur la forme de son groupe après l'interruption de la saison et la reprise de l'entraînement il y a quelques jours : "Cette semaine a été très bonne parce que nous pouvons travailler plus, par petits groupes, ce qui nous permet de faire plus de choses tactiquement, physiquement, techniquement… Je vois l’équipe meilleure cette semaine et la suivante sera encore bien meilleure".

"Je suis content de travailler à nouveau avec mes joueurs, c’est le plus important après 60 jours. Nous avons établi un plan de travail avec les préparateurs physiques. Les joueurs ont fait du très bon travail chez eux, ça s’est vu à la reprise, et ça c’est très important", a ajouté Zinedine Zidane. Pour rappel, le Real Madrid compte deux points de retard sur le FC Barcelone, leader de , après vingt-sept journées de championnat.