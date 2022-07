Modric ne blâme pas Mbappé pour son refus de rejoindre le Real

Luka Modric estime qu’il n’est pas besoin d’en vouloir éternellement à Kylian Mbappé sous prétexte qu’il a snobé le Real Madrid.

Luka Modric, l’un des cadres du Real Madrid, juge qu'il n'est pas nécessaire de "crucifier" Kylian Mbappé pour la décision qu’il a prise de tourner le dos au Real Madrid au profit d’un nouveau contrat au Paris Saint-Germain.

Mbappé semblait destiné à rejoindre les champions d'Europe et d'Espagne, mais il a préféré signer un nouveau bail avec les Franciliens et qui le lie au club de la capitale jusqu'en 2025.

La nouvelle a suscité la colère de nombreux Espagnols, puisque le président de la Liga, Javier Tebas, a dénoncé la prolongation de contrat de Mbappe comme "une insulte au football" et a déposé une plainte auprès de l'UEFA au sujet du PSG.

Modric n'en veut pas à Mbappé

Modric est resté, lui, classe quand il a commenté la décision et affirme que le club peut prospérer sans lui. "Mbappé a décidé comme il l'a décidé, c'est son droit et maintenant il vit avec cette décision. Cela continue", a-t-il déclaré à Sportske.

"Nous pensions tous qu'il viendrait chez nous, ça n'est pas arrivé et - maintenant quoi ? Eh bien, nous n'allons pas crucifier l'homme, a-t-il ajouté. Mbappé est un grand joueur, mais comme je le répète toujours, dans n'importe quel contexte, aucun joueur n'est plus important que le club. Le Real est le plus grand, au-dessus de chaque joueur et ce sera toujours comme ça. Qui sait ce qui peut arriver demain, et encore moins dans trois ou quatre ans dans le football ? Seul le temps nous le dira. "

Modric satisfait du succès de Madrid

Madrid cherche à construire sur ses succès en Ligue des champions et en Liga la saison dernière. Carlo Ancelotti est revenu à Santiago Bernabeu pour guider le club royal vers les deux titres et Modric a mis en avant le "calme et la stabilité" de l'entraîneur comme des facteurs cruciaux pour leur saison 2021-22.

« En Liga, nous avons pris un départ particulièrement bon dès le début, a-t-il déclaré. Un nouvel ancien entraîneur est arrivé, Carlo Ancelotti, qui a retrouvé beaucoup de joueurs de sa première époque à Madrid. Cela a facilité l'adaptation au nouveau parcours, après toutes les grandes années avec Zinedine Zidane. Ancelotti a apporté un nouveau calme, une stabilité et a créé un environnement de confiance mutuelle et de foi en ses forces ».