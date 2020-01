Milan, Zlatan : "Mon esprit est toujours vif et le corps doit suivre"

Pour sa première titularisation depuis son retour, Zlatan Ibrahimovic a trouvé le chemin des filets contre Cagliari (0-2), samedi en Serie A.

Zlatan Ibrahimovic est en train de faire sa révolution à Milan. Intéressant pour sa première entrée en jeu contre la il y a une semaine, l'international sudéois a marqué contre samedi pour a première titularisation.

"C'est important pour un attaquant d'essayer et d'être présent. Parfois ça rentre, parfois non. Je me sens bien. Je me suis planté sur quelques ballons au début du match, mais j'ai besoin de quelques matchs pour retrouver la pleine forme. Je me sens bien, le coach pensait à mon âge et voulait voir si j'avais besoin de me reposer, mais il n'y a pas de problème. Mon esprit est toujours vif et le corps doit suivre", a estimé l'ancien parisien, interrogé par Sky Sport Italia.

Zlatan n'avait plus joué depuis le 25 octobre, lorsqu'il portait les couleurs du .