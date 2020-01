Bordeaux-Lyon (1-2) - L'OL renverse logiquement les Girondins

Mené au score contre le cours du jeu, l'Olympique Lyonnais a finalement pris le meilleur sur les Girondins de Bordeaux ce samedi au Matmut Atlantique.

Entre les résultats décevants côté bordelais et les blessures handicapantes côté lyonnais, la fin d'année 2019 avait été particulièrement laborieuse pour les deux formations. Adversaires du soir, Girondins et Rhodaniens ont depuis profité des coupes nationales pour débuter 2020 de bien meilleure manière. La rencontre de ce soir au Matmut Atlantique devait donc permettre de confirmer. Ce sont les hommes de Rudi Garcia qui y sont parvenus.

Les Lyonnais généreux, puis froids de réalisme

Pourtant, ce sont bien ceux de Paulo Sousa qui débutaient le mieux la rencontre, eux qui ouvraient le score dès la 15ème minute de jeu. À l'affût, l'ancien lyonnais Jimmy Briand ne se faisait pas prier pour convertir une passe décisive de... Joachim Andersen, lequel offrait littéralement le but aux Bordelais suite à une passe en retrait mal assurée. menait au score sans avoir rien montré ou presque dans ce match. L'OL allait devoir réagir.

Dans le jeu, les visiteurs y parvenaient aisément. Mieux organisés que les locaux et supérieurs techniquement, les Lyonnais se procuraient de nombreuses occasions en première période, mais aucun de Maxence Caqueret, Moussa Dembélé ou encore Houssem Aouar ne réglait la mise. À la pause, ce sont donc les Girondins qui rentraient au vestiaire avec l'avantage au score. Un avantage totalement immérité au vue du contenu proposé.

La physionomie du second acte allait être diamétralement opposée. Maladroit dans le dernier geste, l'Olympique Lyonnais se montrait en effet froid de réalisme dès le retour des vestiaires. D'abord, quand Maxwel Cornet égalisait à la 50ème minute d'une frappe déviée aux 20 mètres. Ensuite, quand le très courtisé Moussa Dembélé s'offrait un 11ème but en cette saison après un bon service de ce même Maxwel Cornet trois minutes plus tard. La deuxième mi-temps ne jouait que depuis 8 minutes, que avait déjà renversé Bordeaux. Suffisant pour décrocher les trois points et s'emparer de la 5ème place au classement.