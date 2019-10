Messi répond à Ronaldo : "Je n'éprouve pas le besoin de quitter le meilleur club du monde"

Leo Messi a répondu à Cristiano Ronaldo en précisant qu'il ne se voyait pas quitter le Barça.

Le virtuose argentin, qui vient de décrocher le sixième Soulier d'Or de sa carrière, a accordé un entretien croustillant au quotidien Marca dans lequel il évoque son futur et répond à Cristiano Ronaldo, qui lui a plusieurs fois demandé de tenter une nouvelle aventure loin du Barça.

« Je n'ai jamais éprouvé le besoin de quitter le Barça, le meilleur club du monde. Maintenant, chacun cherche ses propres objectifs et ses propres expériences. À Barcelone, je me sens bien. J'aime jouer au Camp Nou, j'aime m'entraîner ici, j'aime la ville. Cela a toujours été très clair pour moi. Ce club possède de grands objectifs et je ne me vois pas aller les chercher ailleurs. », a considéré Messi.

La Pulga a tout de même 32 ans et a souffert de récemment de plusieurs pépins physique le tenant éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Conscient de ses propres limites, Messi affirme devoir désormais tenter de nouvelles approches :

"C'est assez difficile parce que dans ma tête tout va bien. Je pense toujours que j'ai 25 ans et que je peux faire encore plein de choses sur un terrain, mais le corps gouverne. Aujourd'hui, je sais que je dois faire plus attention qu'avant. Pour cela, il faut juste se préparer différemment lors des entraînements. »; a-t-il estimé.