Jérémy Ménez : "Karim Benzema bosse et il ferme la bouche des gens"

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, l'ancien partenaire de Karim Benzema chez les Bleus a confié son admiration pour l'attaquant du Real Madrid.

Ancien partenaire de Karim Benzema en Equipe de , que ce soit en U17 comme chez les A, Jérémy Ménez connaît très bien l'attaquant du . Et alors que la polémique qui règne autour de sa non présence chez les Bleus s'éternise depuis plusieurs années désormais, celui qui s'est engagé en faveur du il y a quelques semaines, estime que malgré ce climat ambiant, le Français de la Maison Blanche n'a jamais cessé de répondre présent.

"Il bosse et il ferme la bouche des gens"

"Bien sûr, on ne peut qu’être admiratif devant sa carrière. Être titulaire 10 ans au Real Madrid, très très peu de joueurs l’ont fait. Malgré tout ce qu’on a pu dire sur lui, ce qu’on a pu lui mettre dans la gueule, il est toujours là, il bosse et il ferme la bouche des gens", a confié l'ancien joueur du et de l'AS , dans un entretien accordé au média Foot à paraître ce jeudi, avant de louer l'état d'esprit travailleur de Karim Benzema.

"À un moment donné, chacun fait sa carrière. Mais il faut lui reconnaître une chose : c’était sans doute un plus grand bosseur que nous et il a eu ce qu’il mérite voilà c’est tout", a ajouté Jérémy Ménez, pas étonné donc de la trajectoire du joueur formé à l'Olympique Lyonnais.

Modèle de régularité au plus haut niveau, Karim Benzema est un joueur dont le talent et la carrière sont loués par de nombreux observateurs, et son absence en Equipe de France liée à des affaires extérieures n'atténue en rien ses performances de prestige au Real Madrid.