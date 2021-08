Messi au PSG : la petite pique de Nadal envers le Qatar

Le célèbre tennisman espagnol est triste de voir que le Barça ne peut pas lutter économiquement contre le PSG.

A moins de vivre au fond d'une grotte sans la moindre connexion à internet ou à la 5G, il est difficile d'échapper à la situation de Lionel Messi. Après avoir fait ses adieux, émouvants, au Barça, l'attaquant argentin pourrait s'engager avec le Paris Saint-Germain.

Et l'éventuelle arrivée de Lionel Messi en Ligue 1 dépasse largement le cadre du football puisque le tennisman Rafael Nadal s'est exprimé sur le sujet lors d'une interview accordée à ESPN Tenis.

Actuellement au Canada, pour disputer le Masters 1000 de Toronto, Rafael Nadal, supporter du Real Madrid mais neveu de Miguel Angel Nadal, ancien défenseur du FC Barcelone, a fait part de sa tristesse : « En tant qu'amoureux du football, perdre une star comme Leo et ne plus le voir chaque semaine en Liga est une triste nouvelle pour ceux qui aiment ce sport et qui sont Espagnols. »

« Le départ de Messi est quelque chose qui pouvait arriver. Avec la Covid-19, le monde du football, comme d'autres secteurs, souffre. Et en particulier les clubs de football qui ne sont pas soutenus par un état et qui n'ont pas d'argent à profusion. Ils souffrent beaucoup », a-t-il ajouté.

Rafael Nadal et Lionel Messi s'apprécient énormément. L'attaquant argentin avait chaleureusement félicité le multiple vainqueur de Roland-Garros lors de sa désignation de meilleur sportif de l'année 2021 aux Laureus World Sports Awards en mai dernier : « C'est une récompense plus que méritée. Tu es un exemple pour tout le monde, je suis un de tes admirateurs. »