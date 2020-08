Messi ne se présentera pas à l'entraînement du Barça pour forcer son départ

L'international argentin pense que son contrat avec les pensionnaires du Camp Nou doit prendre fin et il prend ses distances avec le club.

Lionel Messi est sur le point de faire un autre pas pour s'éloigner du FC Barcelone en ne se présentant pas à l'entraînement lundi, l'international argentin pensant que son contrat avec le club est terminé, Goal est en mesure de le confirmer. Lionel Messi a stupéfié le monde du football lorsqu'il a présenté au conseil d'administration du club une demande de transfert à la suite de la conclusion de ce qui était une campagne 2019-2020 décevante pour les Catalans, insistant sur le fait qu'il avait une clause dans son contrat qui lui permettrait de quitter le club gratuitement cet été.

La a anéanti ces espoirs en se rangeant du côté du Barça, qui prétend que cette clause a expiré en juin, sur cette question, ce qui signifie que s'il doit partir, tout club devra respecter sa clause libératoire de 700 millions d'euros. Lionel Messi, cependant, continue de rester ferme et s'est éloigné du Camp Nou. Il ne s'est pas présenté dimanche au dépistage pour le Coronavirus et ne rejoindra pas ses coéquipiers pour s'entraîner car il ne se considère plus comme faisant partie de l'équipe de Ronald Koeman.

Le Barça tente le tout pour le tout

Le joueur de 33 ans a été étroitement lié à un déménagement à après près de deux décennies avec le géant espagnol, tandis que le et l'Inter sont les autres équipes créditées d'un intérêt sérieux pour ses services. Messi, dont le contrat expire en 2021, souhaite rencontrer le conseil d'administration du club pour tenter de résoudre la détérioration de la situation, mais il est rapporté que le dialogue n'aura lieu que si le joueur souhaite signer un nouvel accord.

Considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps, l'attaquant est un joueur du FC Barcelone depuis 2001 et a fait ses débuts avec la première équipe à 16 ans en 2004. Il s'est inscrit dans la légende du club en marquant un record de 634 buts pour les Catalans en 731 apparitions, dont 31 en 44 la saison dernière, au cours desquelles le Barça a terminé deuxième de la derrière le , après avoir été en tête du championnat avant l'interruption de la saison en raison du coronavirus, et victime d'une humiliante défaite 8-2 face au en quarts de finale de la .

Au cours de son séjour au club, Lionel Messi a remporté le titre en Liga à 10 reprises et a conduit le Barça à quatre sacres en Ligue des champions. De plus, il a remporté le Ballon d’Or, reconnu comme la plus grande distinction individuelle du football, à six reprises, un de plus que son grand rival Cristiano Ronaldo.