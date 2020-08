Vidal critique la gestion sportive du Barça : "Seulement 13 joueurs professionnels"

Le milieu de terrain chilien estime que les Catalans doivent faire mieux sur et en dehors du terrain pour aller de l'avant.

Arturo Vidal a fait une sortie médiatique qui pourrait bel et bien confirmer que la tendance est à un départ du pour lui, affirmant qu'ils n'avaient eu que "13 joueurs professionnels" lors de la fin de la saison, mais soulignant qu'il ne rejoindrait jamais le rival, le . Vidal, 33 ans, a été jugé comme vendable au Camp Nou avec le nouvel entraîneur, Ronald Koeman, ne le nommant pas comme l'un de ses principaux acteurs pour l'avenir.

L'international chilien a été lié à un retour à la avec une autre équipe de , l'Inter, qui aurait également un intérêt pour lui. S'il accepte apparemment que son séjour à Barcelone touche à sa fin, Vidal n'est pas satisfait de la façon dont les détails de son avenir ont été divulgués et a envoyé un tacle loin d'être subtile au club qui est actuellement enfermé dans une bataille publique pour garder Lionel Messi. "Les trois dernières années ne sont pas ce qu'une équipe comme Barcelone mérite", a déclaré Vidal à la chaîne YouTube de Daniel Habif.

"La meilleure équipe du monde ne peut pas avoir 13 joueurs professionnels. Vous ne pouvez pas toujours gagner avec l'ADN. Messi est le meilleur du monde, un extraterrestre, mais il a besoin d'aide pour obtenir de meilleurs résultats. Je n'ai jamais compris de placer les joueurs avec ce mot, transférable. C'est très moche. Si un joueur veut partir ou que vous voulez le vendre, trouvez-lui une équipe mais ne le dites pas. Chaque personne a besoin de respect", a ajouté le Chilien.

Arturo Vidal, a de nouveau évoqué sa situation sur un ton ludique : "Je suis dans une situation où on veut me jeter dehors pour voir si quelqu'un veut bien me prendre". Bien qu'il soit ouvert à un retour en la saison prochaine, Vidal n'a pas tardé à fermer la porte à une éventuelle signature en faveur de l'équipe de Zinedine Zidane : "J'ai gagné toute l'affection des habitants de Barcelone, c'est pourquoi je ne jouerais pas pour le Real Madrid".

Avant la défaite 8-2 de Barcelone contre le en quarts de finale de la , Vidal avait fait tourner les têtes en déclarant que Barcelone était la meilleure équipe du monde, malgré le fait qu'elle avait terminé deuxième de la . Vidal a déménagé au Camp Nou en 2018 en provenance du Bayern et a fait 96 apparitions pour le club toutes compétitions confondues, remportant deux trophées lors de son séjour en Catalogne.