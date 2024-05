Messi fait le show, le nouveau festival du GOAT

Lionel Messi et Luis Suarez ont fait le show au Chase Field samedi soir lors de la victoire des Herons sur les Red Bulls de New York.

Les Red Bulls ont atteint la mi-temps avec une avance de 1-0 grâce à un but de Dante Vanzeir à la 30e minute. Confiants comme jamais, ils sont sortis du tunnel de la mi-temps avec l'intention d'aller chercher un résultat à l'extérieur.

Cela n'a pas été le cas.

Lionel Messi, au contraire, a délivré cinq passes décisives et marqué un but lui-même, permettant à l'Inter Miami de s'imposer 6-2. L'Argentin a assisté un doublé de Matias Rojas et trois buts de Suarez, tandis que l'Uruguayen réalisait un triplé.

Les Red Bulls ont obtenu un but de consolation dans les arrêts de jeu grâce à un penalty d'Emil Forsberg, mais c'était bien trop peu, bien trop tard.

Les Herons se sont vengés d'une défaite 4-0 à l'extérieur contre le RNMY en mars.

Samedi, Suarez a réalisé le premier triplé de son histoire avec l'Inter Miami. L'Uruguayen a inscrit ses huitième, neuvième et dixième buts de la saison en MLS.