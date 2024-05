Messi a rendu un énorme service au PSG

Le Paris Saint-Germain est devenu "une équipe" cette saison après le départ de Lionel Messi, selon Julien Laurens, expert français du football.

Le PSG affronte le Borussia Dortmund mercredi en Ligue des champions, avec pour objectif une place en finale et la possibilité de soulever la Coupe aux grande oreilles pour la première fois dans l'histoire du club.

L'équipe de Luis Enrique a déjà été sacrée championne de Ligue 1 et pourrait remporter quatre trophées cette saison, malgré la perte de Lionel Messi cet été. Julian Laurens, expert français du football, attribue l'amélioration de l'équipe cette saison à un changement de mentalité au sein et autour du groupe, et affirme que l'attaquant vedette Kylian Mbappé a "calmé son ego".

Mbappé calmé sans Messi

Laurens a déclaré à TNT Sports : "Je pense que c'est dû à plusieurs choses. C'est clairement la dernière saison avant un grand changement, dans le sens où Mbappé partira après sept ans. Il y a aussi le timing : tout cela arrive à un moment où il y a moins de problèmes, disons-le, dans le vestiaire et moins d'égos. Donc, plus de Messi, plus de Neymar, plus de Veratti, qui, aussi bons qu'ils aient été sur le terrain, en dehors du terrain, étaient un peu comme les Dons du vestiaire, si vous voulez."

L'article continue ci-dessous

"Maintenant, dans le vestiaire, il y a des gens qui s'entendent bien avec tout le monde, qui racontent des blagues à tout le monde dans différentes langues, alors qu'avant il y avait des clans, et il semble qu'il n'y ait plus de clans. Kylian aurait pu être un élément perturbateur d'une certaine manière, la saison dernière, mais même lui veut en profiter. Même son ego semble être un peu plus calme qu'il ne le serait dans une situation normale, étant donné qu'il est le meilleur joueur du monde. Je pense donc que tous ces éléments réunis expliquent pourquoi cette équipe est bien plus soudée que ce que nous avons pu voir depuis l'arrivée des Qataris."