Mercato, Xavi Hernandez va devenir sélectionneur

Après son départ du FC Barcelone, Xavi Hernandez pourrait prendre les rênes d’une équipe nationale.

Xavi Hernandez ne devrait pas chômer après son départ du FC Barcelone. Le technicien espagnol est dans le viseur de plusieurs clubs et même d’une sélection nationale, qui fait de lui sa priorité.

Xavi et le Barça, c’est terminé ! Flick arrive

Nouveau vice-champion d’Espagne à l’issue de la saison 2023-2024, le FC Barcelone est sans entraîneur. Le club blaugrana a annoncé le limogeage de son entraîneur Xavi Hernandez. Cette décision du Barça lui coûtera une fortune. Même si Xavi a jugé bon de ne pas prendre ses indemnités, le technicien espagnol veut que ses collaborateurs soient payés jusqu’au dernier centime.

Getty Images

« Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a informé ce midi Xavi Hernández qu'il ne continuerait pas à entraîner l'équipe première lors de la saison 2024-25. La réunion a eu lieu au Centre sportif Joan Gamper en présence du vice-président sportif, Rafa Yuste, et du directeur sportif, Anderson Luís de Souza, Deco, ainsi que des assistants de Xavi, Òscar Hernández et Sergio Alegre », avait indiqué le Barça dans un communiqué officiel.

Xavi pour entraîner une sélection nationale ?

Si Xavi est limogé par le Barça, c’est Hansi Flick qui est proche de le remplacer dans le club catalan. D’ailleurs, le technicien allemand est arrivé à Barcelone, mardi, et se loge dans un hôtel de la place en attendant son officialisation. De son côté, Xavi ne resterait pas au chômage. Selon les informations de AS, Manchester United et Milan s’étaient renseignés sur le technicien espagnol.

Getty

Mais le coach cité dans le viseur de l’Ajax Amsterdam récemment aurait reçu une offre venue d’une grande nation du cuir rond. Selon le média ibérique, même si Xavi pense prendre une année sabbatique, la Corée du Sud a pensé à l’ancien milieu de terrain espagnol afin de conduire les Guerriers Taeguk à la Coupe du Monde 2026. Ce n'est pas la première fois qu'une équipe nationale frappe à la porte de Xavi. Alors qu'il était encore entraîneur d'Al Sadd, il a reçu une étrange proposition du Brésil, qui lui a proposé d’être l’assistant Tite jusqu'à la Coupe du monde au Qatar en 2022 et prendre ensuite les rênes de la « Canarinha ».