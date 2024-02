Lille : Courtisé par le PSG, Fonseca donne un conseil à Leny Yoro

Lors du dernier mercato hivernal, Leny Yoro a été approché par le PSG et le Real Madrid. Mais le défenseur n’y a plus signé finalement.

Cité dans le viseur du Paris Saint-Germain au cours du mercato hivernal, qui venait juste de fermer ses portes, Leny Yoro est finalement resté à Lille. Le défenseur central français de 18 ans vient de recevoir des conseils de la part de son entraîneur, Paulo Fonseca, pour faire le meilleur choix à l’avenir et afin d’avoir une carrière exemplaire de rêve.

Le PSG et le Real Madrid intéressés

Orphelin de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe, qui avait subi une seconde opération du tendon d’Achille, le Paris Saint-Germain s’est lancé dans la recherche d’un renfort défensif. En effet, le club champion de France a jeté son dévolu sur le jeune défenseur des Dogues, Leny Yoro. Ceci malgré la signature du Brésilien Lucas Lopes Beraldo en provenance de Sao Paulo.

Mais les Dogues ont refusé le départ de leur joyau. Le président du club, Olivier Létang, avait clairement fait savoir que son défenseur n’était pas à vendre. « Il ne partira pas en janvier… Il n’y a aucune négociation, aucune discussion contrairement à ce que certains laissent entendre », avait-il au quotidien régional, Le Parisien. Les intérêts du Real Madrid et du Bayern Munich étaient aussi évoqués.

Les conseils de Fonseca à Yoro

Malgré les intérêts des grosses écuries européennes, le LOSC n’a pas cédé aux avances. L’international défenseur central des Espoirs de la France (04 sélections) est resté chez les Dogues. En conférence de presse, ce mardi 6 février 2024, veille du déplacement chez l’Olympique Lyonnais (mercredi 18h30) en 8es de finale de la Coupe de France, l’entraîneur de Lille prodigue quelques conseils à son joueur. Il invite Yoro à « rester humble » en dépit de l'intérêt qu'il suscite.

« Peut-être que ce n'est pas facile pour un jeune joueur, qui arrive à ce moment très vite. J'ai parlé avec le joueur, je pense que le principal est qu'il reste concentré sur ce qu'il doit faire cette saison (…) Il doit continuer à être équilibré et humble, c'est le principal. Il l'est je pense. Il joue bien encore. A la fin, on verra. S'il veut avoir la possibilité de jouer à un autre niveau, il doit continuer comme ça, à bien faire les choses », a déclaré l’entraîneur lillois.

Faut-il rappeler que Leny Yoro a disputé 19 matchs de Ligue 1 avec Lille cette saison. Dans son rôle de défenseur, le natif de Saint-Maurice a inscrit deux buts.