Mercato - Un retour à l’OL ? Ben Arfa n’attendrait que ça !

Selon les informations de Téléfoot, Hatem Ben Arfa aimerait bien que Jean-Michel Aulas lui passe un petit coup de fil…

Où rebondira Hatem Ben Arfa (32 ans) ? La question se pose depuis juin dernier et la fin de son contrat avec Rennes, et elle revient logiquement sur le tapis à l’occasion du mercato hivernal, qui a ouvert ses portes le 1er janvier. Avec quelles options pour le milieu offensif formé à l’Olympique Lyonnais ?

La plus alléchante mène justement… à son club formateur, qui devra se passer des services de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde jusqu’au terme de la saison. Depuis la blessures des deux Lyonnais, de nombreuses rumeurs ont d’ailleurs fait état d’un possible retour de HBA à l’OL, mais rien n’avait filtré sur les intentions du joueur.

Ben Arfa ne fait pas l'unanimité du côté de l'OL

Selon les informations de Téléfoot, Ben Arfa aurait bel et bien envie de revenir à . En effet, nos confrères expliquent que le gaucher, actuellement sans club donc, "attend un coup de fil de son ancien président, Jean-Michel Aulas, pour revenir dans son club formateur" ! Reste à savoir si le boss des Gones décrochera oui ou non son téléphone.

JMA a des arguments pour, comme l’énorme talent de Ben Arfa, mais également contre : à commencer par la condition physique incertaine du milieu offensif. Celui-ci n’a plus joué depuis le mois de juin, et il n’a certainement pas échappé à l’OL que HBA a l’habitude de prendre le jeu à son compte. Cela ne posait pas de problèmes à Nice ou Rennes, mais qu’en sera-t-il du côté du Groupama Stadium ?