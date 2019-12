L’OL garde un œil sur Hatem Ben Arfa

Selon L’Equipe, l’Olympique Lyonnais songe à son ancien milieu offensif, Hatem Ben Arfa. Mais, pas en priorité.

L’Olympique Lyonnais est en quête de renforts en cette période de mi-saison. Privé de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde , le club rhodanien est bien décidé à recruter dans le secteur offensif. Parmi les pistes explorées, il y en aurait une qui mènerait à Hatem Ben Arfa.

Si l’on en croit ce que rapporte L’Equipe ce lundi, Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, garde toujours une grande estime envers son ancien protégé. Il serait prêt à lui offrir une opportunité de rebond, mais seulement s’il juge que c’est la meilleure solution pour son club. Or, en raison notamment de l’inactivité de l’ancien international français depuis la fin de la saison 2018/19, il n’est pas totalement convaincu que ça soit le cas aujourd’hui. Quand bien même le joueur s'entraine individuellement et offre des résultats rassurants au niveau des tests.

Les responsables lyonnais seraient en train d’étudier d’autres possibilités de renfort. Ben Arfa étant libre, ils ne sont pas pressés de lui soumettre une proposition. D’ailleurs, il n’y aurait eu jusqu’ici aucune approche concrète en ce sens. Pour rappel, les noms de Kevin Gameiro, de Thomas Lemar et d’Olivier Giroud ont aussi circulé du côté du Rhône dernièrement. Sans qu'aucune offre n'ait été transmise.

Ben Arfa (32 ans) est bien déterminé à relever un nouveau challenge. Sa priorité irait au championnat espagnol. Et c’est pour cette raison qu’il aurait décliné récemment les avances du , qui lui proposait un contrat en or , et celles de Flamengo. Le problème c’est qu’aucune équipe de la ne le convoite à l’instant T. Le Betis de Séville, qui l’avait dans son viseur l’année dernière, n’est désormais plus intéressé.