Mercato - Samuel Umtiti, Jérôme Boateng… La Juve s’active pour compenser la longue absence de Chiellini

Giorgio Chiellini va passer de longs mois à l’infirmerie. Logiquement, la Juve prend les devants afin de lui trouver un remplaçant.

La blessure de Giorgio Chiellini, victime d’une entorse et d’une lésion au ligament croisé antérieur du genou droit à l’entraînement, ne fait pas du tout les affaires de la . La Vieille Dame perd son capitaine, à priori jusqu’en mars, mais surtout un défenseur central de grande qualité. Sans lui, la défense turinoise semble bien plus perméable, le choc face au Napoli (4-3) l’a prouvé ce samedi.

Certes, la Juve dispose de deux autres défenseurs centraux de grande qualité : Matthijs de Ligt et Leonardo Bonucci, même si l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a montré d’énormes signes de fébrilité face aux Partenopei. Et avec le championnat qui démarre petit à petit et la Ligue des Champions qui approche à grands pas, les Bianconeri vont avoir besoin de renfort.

Boateng, ça brûle

L’état-major bianconero a donc activé deux pistes, plutôt alléchantes. Selon Sport, la première mène à Samuel Umtiti, remplaçant au . Les champions d’ comptaient dans un premier temps proposer un deal similaire à celui réalisé pour Philippe Coutinho, parti au , à savoir un prêt avec option d’achat.

Mais cela pourrait finalement être une piste sans suite, puisque Bild annonce ce dimanche que Jérôme Boateng, défenseur central du Bayern Munich, va s’engager avec la Vieille Dame dans la journée ! L’Allemand se serait d’ores et déjà mis d’accord avec son nouveau club sur un contrat de trois ans, tandis que les Bavarois devraient récupérer 15 M€ pour un joueur sous contrat jusqu’en 2021.

Preuve de l'imminence du transfert ? Le champion du monde 2014 n'a pas pris part à la séance d'entraînement matinale, et il ne s'est pas présenté pour la traditionnelle photo d'équipe... Dans tous les cas, la Juve assure ses arrières.