Juventus-Napoli 4-3, La Juve au bout de la folie

Malgré un bon début de match et un but de Cr7, la Juventus a concédé le nul face au Napoli dans un match à grand spectacle ce samedi.

Juve- , l'affiche de a tenu toute ses promesses ce samedi. La Juve a d'ailleurs entamé la rencontre tambour battant. Les Turinois menaient déjà 2-0 après 20 petites minutes de jeu...

Un festival Higuain

L'ancien madrilène et Citizien Danilo a ouvert la marque dès la troisième minute, avant que Higuain ne permette à la Vieille Dame de mener 2-0 suite à festival personnel. Le buteur argentin dribble Koulibaly d'un subtil crochet avant de nettoyer la lucarne adverse d'une frappe limpide.

2-0, le score à la pause et la Juve a toujours faim après le repos. Cristiano Ronaldo y va de son but, forcément, à l'heure de jeu. Le goleador portugais profite d'une passe en retrait de Douglas Costa pour marquer d'une frappe rasante.

Assommé, le Napoli ? Que nenni. Quelques minutes après le but de Ronaldo, Manolas réduit la marque pour les siens, puis Lozano permet aux Napolitains d'y croire sur une passe de Zielinski à 20 minutes de la fin.

La Juve rétorque et Meret dévie le cuir du bout des doigts sur son montant sur un missile de Douglas Costa. Mais Naples n'a pas dit son dernier mot. Le club de Campanie va même égaliser à dix minutes de la fin.

3-3, Naples fait même le forcing dans les derniers instants. Mais la Juve tient bon et parviendra à l'emporter sur un CSC de Kouibaly dans le temps additionnel.

On retiendra les enseignements que l'on voudra, mais ce choc des titans entre le champion de et son dauphin de la saison dernière a tenu toutes ses promesses et même plus encore avec son scénario à rebondissements.