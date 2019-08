Juventus - Grave blessure pour Giorgio Chiellini, qui va manquer plusieurs mois

Le premier choc de la saison se fera donc sans lui, alors qu'il raffole tant de ces affiches de prestige. Mais le destin en a décidé autrement, et Giorgio Chiellini ne sera pas sur la pelouse de l'Allianz Stadium ce samedi (20h45) pour défier , dans le cadre de la 2e journée de .

La faute à l'entraînement, et une vilaine blessure survenue lors de celui de vendredi.

L'article continue ci-dessous

Pendant la séance matinale, Chiellini a été victime d'un choc au genou droit. Résultat des courses ? Une entorse et une lésion du ligament croisé antérieur, comme l'a rapporté la Vieille Dame dans un communiqué officiel.

La suite des réjouissances n'est justement pas réjouissante pour le défenseur central italien, qui va "rapidement devoir passer sur la table d'opération dans les prochains jours", ajoutent les champions d' en titre. Alors que la démarre vraiment ce soir avec le choc contre Naples, et que la Ligue des Champions approche à grands pas, il s'agit clairement d'un coup dur pour la Juve.

Mais cette absence fait tout de même un "heureux" puisque Matthijs de Ligt, remplaçant à (1-0) la semaine passée, va certainement devenir titulaire pour compenser l'absence de son capitaine. En attendant, de nombreux coéquipiers ont souhaité un prompt rétablissement à l'Italien.

Forza capi, you will come back stronger @chiellini pic.twitter.com/wYmrZx0IPB