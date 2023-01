Mercato - Real Madrid : l'avenir d'Eden Hazard tranché

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Eden Hazard a pris une décision concernant un possible départ cet hiver.

L'aventure d'Eden Hazard au Real Madrid n'est pas un long fleuve tranquille. Loin de là, même. L'ancien international belge a longtemps été écarté des terrains en raison de blessures durant son passage dans la capitale espagnole et lorsqu'il est sur le terrain, il est davantage décevant que convaincant comme lors de sa titularisation en Coupe du Roi face au modeste club de Cacereno.

Hazard plie mais ne rompt pas

Et forcément, son avenir au Real Madrid est souvent remis en question, d'autant plus que le Belge touche un salaire astronomique qu'il ne justifie pas sur le terrain. L'ancien international belge est resté largement en retrait cette saison, n'apparaissant que dans sept matches pour le club merengue. La Casa Blanca veut se débarrasser du joueur lors du mercato d'hiver, actuellement en cours, mais le joueur ne voudrait pas quitter le club, selon The Athletic.

Eden Hazard, dont le contrat expire à la fin de la saison 2023-24, veut rester au club au moins jusqu'à l'été prochain pour des raisons personnelles. Le champion d'Europe et d'Espagne en titre souhaitent le départ du joueur de 32 ans en raison de son salaire élevé qui représente un très mauvais rapport qualité-prix depuis son arrivée.

Hazard avec CR7 à Al-Nassr ?

L'ancienne star de Chelsea est devenue la signature la plus chère de l'histoire du Real Madrid lorsqu'il l'a rejoint en 2019 pour près de 140 millions d'euros. Depuis lors, il a lutté être en forme et Eden Hazard a récemment pris sa retraite du football international après une campagne décevante avec la Belgique à la Coupe du monde 2022, où ils se sont écrasés en phase de groupe.

Le joueur de 32 ans est censé rencontrer ses deux agents le mois prochain à Madrid pour discuter de la marche à suivre à l'avenir. Ces derniers jours, une énorme rumeur est sortie dans la presse espagnole, celle le menant à une association surprenante avec Cristiano Ronaldo. En effet, le club saoudien d'Al-Nassr serait intéressé par la signature d'Eden Hazard.

Cette option qui n'est donc pas envisagée par le Belge cet hiver serait une porte de sortie permettant à ce dernier de conserver un énorme salaire et de pouvoir continuer à jouer au football, en revanche, cela signerait la fin de ses ambitions européennes et une sorte de pré-retraite assumée pour l'ancien prodige de Chelsea.