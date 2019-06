Mercato PSG : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et des départs au PSG.

PSG : les enjeux du mercato d'été 2019

Comme chaque année depuis 2011, le risque d’être actif sur le marché des transferts. Suite au retour de Leonardo aux commandes, en remplacement d’Antero Henrique, les Rouge et Bleu espèrent vivre un mercato plus structuré que les précédents, avec une entente retrouvée entre l’entraîneur, Thomas Tuchel, et son directeur sportif. Mais tout ce joli programme pourrait être bouleversé par Neymar...

Alors que le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a fermé la porte à double tour concernant un départ de Kylian Mbappé cet été, il a laissé celle-ci entrouverte pour l’ancien joueur du , qui serait intéressé par son retour en Catalogne, sans oublier l’intérêt du .

De Ligt, la priorité en défense

Le mercato parisien pourrait être conditionné par l’avenir de sa star. Car un départ, encore loin d'être acté, pourrait entraîner une révolution au sein de l’effectif. Dans tous les cas, le PSG peut s’attendre à vivre de gros changements avec le retour de Leonardo, qui a fait du défenseur central de l’ Amsterdam, Matthijs de Ligt, une priorité. C’est pourtant au milieu de terrain que les champions de devront se renforcer en premier lieu. Ce que Tuchel a ouvertement demandé.

La saison passée, Thomas Tuchel n’a eu de cesse de répéter le manque de profondeur de son effectif dans ce secteur de jeu. Et cela ne risque pas de s’arranger avec le départ attendu d'Adrien Rabiot, en fin de contrat, et l'éventualité d'un transfert pour Leandro Paredes, qui n’a pas vraiment convaincu en six mois, ou Christopher Nkunku. Pour les remplacer, plusieurs noms circulent. Celui qui revient avec insistance est Allan, mais se montre gourmand, et il ne faut pas non plus écarter les pistes menant à Sergej Milinkovic-Savic ( ) et Idrissa Gueye ( ).

Le PSG attendu au niveau des départs

Le milieu de terrain de Brescia, Sandro Tonali, pourrait d’ailleurs les devancer. On parle aussi beaucoup de la piste menant au Sévillan Pablo Sarabia . Dans le secteur défensif, De Ligt est une priorité mais le PSG suivrait également Youcef Atal (Nice), qui pourrait débarquer afin de compenser le départ possible de Dani Alves, en fin de contrat. Dans le secteur offensif, on parle beaucoup d’une offre supérieure à 70 M€ pour attirer Nicolas Pépé ( ), tandis qu’aucune décision définitive n’a encore été prise pour Edinson Cavani, dont le bail prendra fin en 2020.

Dans les buts, Paris a empoché l'arrivée du gardien polonais Marcin Bulka, en fin de contrat à .

Le PSG, toujours dans le viseur de l’UEFA au niveau du fair-play financier, sera également attendu au niveau des départs. Moussa Diaby a d’ores et déjà fait ses valises pour le contre 15 M€, tandis que Gaëten Robail a rejoint Lens et Gianluigi Buffon, en fin de contrat, cherche un nouveau club. Jesé devrait aussi être invité à aller voir ailleurs. Enfin, l'avenir est incertain aussi pour Thomas Meunier, Eric-Maxim Choupo-Moting, Kevin Trapp et Stanley N’Soki .

PSG : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Moussa Diaby Attaquant Bayer Leverkusen, transfert (15 M€) Gaëtan Robail Attaquant (transfert) Gianluigi Buffon Gardien Fin de contrat Arnaud Luzayadio Défenseur (transfert)

PSG : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Adrien Rabiot Milieu (fin de contrat) Christopher Nkunku Milieu Leipzig (transfert) Dani Alves Latéral droit Fin de contrat Thomas Meunier Latéral droit (transfert) Edinson Cavani Attaquant Naples, (transfert) Jesé Attaquant Transfert Rémy Descamps Gardien ? Sébastien Cibois Gardien ? Stanley N'Soki Défenseur M'Gladbach, , OM (transfert) Kevin Trapp Gardien Francfort Eric-Maxim Choupo-Moting Attaquant , Neymar Attaquant Barcelone, Real Madrid Leandro Paredes Milieu

PSG : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Marcin Bulka Gardien Chelsea, libre Rémy Descamps Gardien , retour de prêt Gaëtan Robail Attaquant , retour de prêt

PSG : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019