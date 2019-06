Le PSG va s'offrir Pablo Sarabia

INFO GOAL - Le PSG va recruter Pablo Sarabia au FC Séville pour un montant légèrement supérieur à la clause libératoire du milieu de terrain.

Pablo Sarabia va quitter le cet été. Et la destination de l'international espagnol ne fait plus aucun doute. Le milieu de terrain offensif va venir renforcer l'armada du PSG. Goal est en mesure de confirmer que le club de la capitale va s'offrir Pablo Sarabia dans les prochains jours. Le champion de en titre va débourser une somme comprise entre 20 et 22 millions d'euros pour le milieu du FC Séville.

Un montant supérieur à la clause libératoire de Pablo Sarabia qui s'élève actuellement à 18 millions d'euros, mais qui va bientôt augmenter à 40 millions d'euros. Après plusieurs tentatives de la part du FC Séville pour prolonger le contrat de l'Espagnol, la dernière effectuée par Monchi, Pablo Sarabia rien voulu savoir des offres de Séville et a décidé d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. L'offre du PSG le comble sur le plan économique et il veut quitter le Sánchez Pizjuán le plus rapidement possible. La transaction sera clôturée pour un peu plus d'argent que la clause libératoire de Pablo Sarabia dès que le PSG et Séville auront trouvé un accord définitif.

Un départ réfléchi

Pendant deux longues années, Séville a tout mis en œuvre pour renouveler Pablo Sarabia, qui a explosé avec des statistiques impressionnantes cette saison. Il a amplement justifié la décision du club andalou de le signer en 2016 après un passage à . L'international espagnol a marqué 43 buts et délivré plus de 35 passes décisives depuis son arrivée au club, le tout en 151 matches sous les couleurs du FC Séville. Cette année, il a cartonné avec 23 buts et 17 passes décisives.

Cité comme une cible potentielle de certains clubs sur le mercato, Pablo Sarabia a décidé de quitter le FC Séville il y a quelque temps déjà. Le club a fait plusieurs offres pour le contraindre à rester mais, malgré son changement d'agent, l'Espagnol avait déjà pris sa décision. Il ne voulait plus rester en Andalousie et pas même Monchi n'était en mesure de le convaincre. Du haut de ses 27 ans, Pablo Sarabia veut désormais faire le grand saut vers un des meilleurs clubs européens.

Le PSG va verser un montant supérieur à 20 millions d'euros pour le transfert du joueur, certes plus que ce que prévoit sa clause libératoire. Sarabia voulait quitter le club, mais pas de manière hostile et à hauteur de sa clause libératoire, sans l'accord du FC Séville. Il préfère un départ négocié et convenu entre les clubs. Cela se produira dans les prochains jours. Et sûrement, à partir du 1er juillet. Ce qui est clair, c’est que Sarabia ne continuera pas en Andalousie. Il est arrivé en provenance de Getafe pour 400 000 euros et va donc rejoindre le PSG, trois ans après.