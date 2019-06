Mercato - PSG : Leonardo veut garder Adrien Rabiot, en partance pour la Juventus

Annoncé d’accord avec la Juventus, Adrien Rabiot n’a pas encore quitté le PSG. Et selon Soccer Link, Leonardo souhaiterait le conserver !

Le retour de Leonardo au , en remplacement d’Antero Henrique, pourrait mener le club de la capitale à une véritable révolution. Depuis le come-back du dirigeant brésilien, tout a vocation à changer. Neymar, jugé instransférable depuis son arrivée en provenance du lors du mercato estival 2017, ne jouit par exemple plus de la même immunité qu’à ses débuts. Et pour Adrien Rabiot, qui arrivera en fin de contrat le 30 juin, la situation a également évolué.

Henrique parti, le clan Rabiot rassuré

Il ne s’agit d’un secret pour personne, le joueur entretenait de très mauvais rapports avec le prédécesseur de Leonardo, tout comme sa mère et agent Véronique. D’après l’interview accordée par cette dernière à L’Équipe, la cohabitation n'était plus possible entre les deux parties, notamment à cause d’Henrique. À ses yeux, le dirigeant portugais était également coupable de l’interdiction de compétition infligée à son poulain.

Depuis janvier et sa première mise à l’écart du groupe professionnel, Rabiot a donc pris son mal en patience en attendant de trouver un club où rebondir. Très vite, plusieurs cadors se sont manifestés, et celui qu’on surnomme "Le Duc" a procédé par élimination pour n’en garder qu’un seul : la , avec qui il se serait récemment mis d’accord pour un contrat de cinq ans, assorti d’un salaire de sept millions d’euros par an et d’une prime à la signature de 10 M€.

à l'affût

Dans cinq jours, Rabiot ne sera officiellement plus un joueur du PSG. Il s’en ira, sans que le club de la capitale ne puisse en soutirer le moindre euro. Scénario bouclé ? Pas vraiment. Comme nous vous l’expliquions plus haut, le retour de Leonardo a changé beaucoup de choses, surtout pour le clan Rabiot, qui a toujours entretenu d’excellents rapports avec le Brésilien. Et selon les informations de Soccer Link, ce dernier aurait décidé de passer à la vitesse supérieure pour conserver son milieu.

D’après nos confrères, Leonardo n’a pas perdu son temps et aurait même envoyé une offre de prolongation de contrat à Rabiot. Si celui-ci l’acceptait, il toucherait une prime à la signature de cinq millions d’euros et un salaire annuel de huit millions d’euros par an. Une proposition qui se situe donc en dessous de celles de la Juventus, ou même de Manchester United, également intéressé par l’ancien joueur de . Le feuilleton est loin d’être fini…