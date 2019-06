Juventus - Adrien Rabiot, affaire conclue ?

Selon Tuttosport, l’accord serait désormais total entre la Juventus et Adrien Rabiot, qui devrait prochainement signer son contrat.

Il est de retour ! Pour nous jouer un mauvais tour ? Non, pour jouer, tout simplement. Après de longs mois passés au placard avec le PSG, Adrien Rabiot va (enfin) retrouver le chemin de la compétition. En fin de contrat avec le club de la capitale, celui qu’on surnomme "Le Duc" avait l’embarras du choix pour se trouver un nouveau club, avec plusieurs cadors européens à ses pieds, mais c’est bien du côté de la qu’il devrait signer.

Un contrat de cinq ans l’attend

Depuis plusieurs semaines, la liste des prétendants pour Rabiot commençait à se resserrer , au fur et à mesure que ce dernier les éliminait, et les négociations ont finalement abouti avec la Vielle Dame selon les informations de Tuttosport. D’après nos confrères, l’accord serait désormais total entre les deux parties, et c’est un contrat de cinq ans assorti d’un salaire annuel net de 7 millions d’euros qui attendraient l’ancien joueur de en .

Selon certaines sources, notamment espagnoles, Rabiot s’apprêterait également à toucher une prime à la signature de 10 millions d’euros. Vraisemblablement, la Vieille Dame devrait attendre le 1er juillet - date à laquelle le joueur sera officiellement libre - avant d’annoncer sa signature. Au final, il s’agit donc d’une opération gagnant-gagnant. D’un côté, la Juve s’offre les services d’un excellent joueur - récemment encensé par Gianluigi Buffon - à moindre coût.

La Ligue des Champions dans le viseur

De l’autre côté, Rabiot va enfin sortir du placard ! Une belle revanche pour le milieu de terrain, écarté au mois de janvier par le lorsqu’il a annoncé son intention de ne pas prolonger son contrat. Après six mois d’entraînement, "Le Duc" goûtera à nouveau à la compétition à partir du mois d’août, qui plus est dans une équipe qui nourrit de grandes ambitions pour la saison prochaine. Avec le PSG, Adrien Rabiot a toujours rêvé de remporter la Ligue des Champions. Avec la Juventus Turin, ce rêve pourrait devenir réalité...