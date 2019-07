Mercato - Premier League : Rodri à Manchester City pour 70 M€ (officiel)

Manchester City a officialisé ce jeudi l'arrivée du milieu de terrain de 23 ans de l'Atletico Madrid après avoir payé sa clause de libération.

a confirmé ce jeudi la signature de Rodri en provenance de l'Atletico Madrid pour un transfert record de 70 millions d'euros. Les Citizens ont payé la clause de libération du milieu de terrain âgé de 23 ans, après l'avoir convaincu de rejoindre Manchester.

L’international espagnol a signé un contrat de cinq ans avec les champions de la . "Ce que City a réalisé au cours des deux dernières années a été incroyable et je suis impatient de faire partie d'une équipe aussi talentueuse. Ce n’est pas seulement les titres qu’ils ont remportés, mais la façon dont ils l’ont fait, en jouant au football aussi offensif. J'ai hâte de commencer à travailler avec Pep Guardiola et mes nouveaux coéquipiers et j'espère que nous pourrons réaliser de grandes choses ensemble." a déclaré Rodri sur le site officiel du club.

Txiki Begiristain, directeur sportif de City, a ajouté: "Rodri s'est révélé être un jeune milieu de terrain extrêmement talentueux qui possède tous les attributs que nous recherchons. (...) C'est un élément parfait pour l'équipe de Pep Guardiola et nous sommes persuadés qu'il sera un vrai succès."

L'article continue ci-dessous

Pep Guardiola l'a convaincu

City avait identifié Rodri comme sa recrue n° 1 pour le rôle de milieu de terrain dès la fin de la saison dernière et était confiant de pouvoir rapidement le faire signer. Après le départ de certains cadres et notamment d'Antoine Griezmann, le milieu de terrain avait des doutes sur son avenir en juin alors que l'Atletico s'efforçait de le faire signer un nouveau contrat, tandis que le tentait également de l'enrôler.

Mais la présence de Pep Guardiola sur le banc des Skyblues a joué un rôle clé dans sa prise de décision, et les deux hommes se sont longuement entretenus juste avant que le jeune espagnol communique sa décision au manager de l'Atletico, Diego Simeone.

✍️ C'est fait ! Bienvenue chez les Champions, Rodri 🔥



🔵 #mancity pic.twitter.com/VDuOvRU6UE — Manchester City (@ManCityFra) 4 juillet 2019

L'arrivée de Rodri Hernandez met donc fin à la longue conquête de City sur son futur milieu de terrain défensif.