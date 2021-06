Mercato - Olivier Giroud a choisi sa future destination

En fin de contrat avec Chelsea, l'attaquant français aurait choisi son futur club. Il donne sa priorité à l'AC Milan.

Champion d'Europe avec Chelsea, Olivier Giroud est concentré sur l'Euro 2020 avec les Bleus. Avec le retour de Karim Benzema en équipe de France, l'ancien de Montpellier risque fortement de perdre sa place de titulaire chez les Bleus, néanmoins, il aura, à coup sûr, un rôle à jouer dans l'équipe de Didier Deschamps lors de la compétition continentale. Une occasion pour Olivier Giroud de se montrer et de prouver qu'il a encore de beaux restes à 34 ans.

En fin de contrat avec Chelsea, l'international français, qui avait peu de temps de jeu cette saison, et encore plus depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, chez les Blues a décidé de ne pas prolonger son contrat et entamera un nouveau chapitre de sa carrière à la rentrée. Et malgré son faible temps de jeu cette saison, des clubs européens sont et seront intéressés par l'avant-centre de 34 ans qui a encore beaucoup à apporter.

L'un des clubs intéressé par la venue d'Olivier Giroud n'est autre que l'AC Milan. Il y a quelques jours, Goal était en mesure de confirmer que le club italien, qualifié pour la Ligue des champions, avait fait une offre pour Olivier Giroud. Et visiblement, l'international français n'est pas insensible à l'offre des Rossoneri. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, l'attaquant français aurait d'ores et déjà choisi sa destination et il s'agirait de l'AC Milan.

Un contrat de 2 ans et 4 millions d'euros par an

L'article continue ci-dessous

L'ancien buteur d'Arsenal et de Montpellier aurait donné sa priorité à l'AC Milan pour plusieurs raisons. D'un point de vue sportif, le club italien va faire son retour en Ligue des champions et compte sur une équipe compétitive. Il devrait avoir du temps de jeu au sein de l'attaque milanaise, soit en doublure de Zlatan Ibrahimovic soit en compagnie du Suédois pour former un duo expérimenté. L'AC Milan désirant Olivier Giroud pour remplacer Mario Mandzukic qui n'a pas fait l'affaire durant son passage de six mois.

Du point de vue financier, l'AC Milan est forcément plus en mesure d'offrir un salaire au niveau de sa demande que des clubs de Ligue 1 par exemple, qui pour certains auraient certainement aimé rapatrier Giroud au pays. L'attaquant français devrait recevoir 4 millions d'euros net par an en Lombardie. Une somme très proche de celle offerte par Chelsea dans les négociations pour prolonger le contrat du champion du monde 2018.

Enfin, c'est un contrat de deux ans qui attend Olivier Giroud du côté de l'AC Milan. Une preuve de confiance non négligeable pour le joueur âgé de 34 ans, qui a certes peu été blessé ces dernières saisons mais qui a également peu joué en club. Olivier Giroud avait d'autres touches, notamment en MLS (New York City FC), en Espagne (Villarreal) ou encore en Angleterre (West-Ham), mais l'international français va selon toute vraisemblance découvrir la Serie A la saison prochaine.