Une offre pour Giroud venue d'Italie

Les Rossoneri sont impatients de faire venir le Français dans le cadre d'un transfert gratuit lorsque son contrat à Stamford Bridge expire cet été.

L'AC Milan s'apprête à soumettre une offre pour l'attaquant de Chelsea, Olivier Giroud, est en mesure de confirmer Goal. Olivier Giroud est à un mois de la date d'expiration de son contrat à Stamford Bridge, avec peu de signes d'une prolongation de contrat à l'horizon alors que Thomas Tuchel va débuter sa première saison complète à la tête des Blues et que l'Allemand a peu utilisé l'international français depuis son arrivée cet hiver.

Le joueur de 34 ans, qui a aidé Chelsea à se classer parmi les quatre premiers et à remporter son deuxième titre en Ligue des champions en 2020-2021, suscite désormais l'intérêt de Milan, qui espère l'attirer à San Siro avec un transfert gratuit. Goal a appris que les dirigeants milanais devaient rencontrer les représentants d'Olivier Giroud plus tard cette semaine pour conclure un accord, l'attaquant de son côté va rejoindre les Bleus en cours de semaine.

L'entraîneur des Rossoneri, Stefano Pioli, souhaite ajouter une plus grande expérience à ses rangs en attaque, tandis que Mario Mandzukic va s'en aller, alors qu'il se prépare à ramener le club en Ligue des champions après une absence de sept ans. Olivier Giroud a été identifié comme une cible prioritaire, Milan étant convaincu qu'il a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau malgré le fait qu'il ait eu un rôle réduit à Chelsea au cours des deux dernières saisons.

Giroud libre de choisir sa destination

Thomas Tuchel s'est exprimé sur la situation de Giroud en février, insistant sur le fait qu'une décision finale sur son avenir n'avait pas encore été prise tout en évoquant son impact sur l'équipe. "Il est l’un des meilleurs attaquants de la surface, il est physiquement fort, il a une première touche incroyable quand il prend les balles directement", avait déclaré le patron des Blues qui a décroché sa première Ligue des champions ce week-end.

L'article continue ci-dessous

"C'est un personnage clé, il a un impact énorme de la manière la plus positive que nous puissions souhaiter, et c'est ce que je peux dire. Je suis donc très heureux qu'il soit ici, et à partir de là, nous arriverons à des décisions, mais c'est trop tôt", avait conclu l'Allemand. Olivier Giroud a marqué 39 buts en 119 matchs pour les Blues toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Stamford Bridge depuis Arsenal en janvier 2018.

11 de ces buts ont été enregistrés lors de la dernière campagne de Chelsea, mais il n'a commencé que 12 matchs et est resté sur le banc toute la rencontre lors de leur victoire finale 1-0 en Ligue des champions contre Manchester City samedi. Globalement, Olivier Giroud a peu joué depuis l'arrivée de Thomas Tuchel bien qu'il ait été décisif en huitième de finale de la C1 contre l'Atlético Madrid. Nul doute qu'Olivier Giroud voudra avoir du temps de jeu la saison prochaine et si l'AC Milan peut le lui offrir, le Français risque d'écouter attentivement l'intérêt du club rossoneri.