Mercato - Milik vers l'Inter, Eriksen ou Nainggolan à Naples ?

Si ce ne sont encore que des idées, étant donné qu'il reste 2 mois avant le mercato, l'Inter commencerait cependant à s'intéresser à Milik (Naples).

Comme l'année passée, l'Inter est dans une situation urgente dans son secteur offensif, décimé. Les blessures de Romelu Lukaku et Alexis Sanchez ont forcé Antonio Conte à repositionner Ivan Perisic au poste d'attaquant. Le Croate a ainsi marqué contre et le , mais il est évident qu'il manque quelque chose.

Arkadiusz Milik, le profil idoine en attaque ?

Et donc, comme le rapporte «Tuttosport», l'Inter va certainement être actif sur le marché des transferts en janvier. En plus des intérêts habituels pour Olivier Giroud et Gervinho, qui ont déjà été sondés cet été, un nouveau nom pour les Nerazzurri apparaît : celui d'Arkadiusz Milik, évoluant du côté du Napoli, en .

L'article continue ci-dessous

Le Polonais est désormais indésirables à , et a déjà commencé à parler avec le club d'un éventuel renouvellement de contrat, étant donné que son contrat actuel expirera en juin prochain. Mais pour le moment, il n'y a pas de nouvelles positives en ce sens. Ce qui pourrait donc laisser la porte ouverte à un nouveau challenge.

Plus d'équipes

Christophe Galtier : "Ma fierté, c'est de voir ce groupe évoluer"

Arkadiusz Milik dans une attaque en duo, pourrait parfaitement épouser Lautaro Martinez et Romelu Lukaku. Et il pourrait y avoir au moins deux joueurs de l'Inter qui pourraient prendre la direction inverse : Christian Eriksen, étant donné que Gennaro Gattuso joue maintenant avec un offensif, et Radja Nainggolan. Tous ces mouvements pourraient être séparés. Mais une chose est sûre, si les deux parties sont réellement intéressées, une solution arrangeant les deux parties pourrait vite être trouvée cet hiver.