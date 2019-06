Mercato : le Real Madrid veut toujours Pogba, priorité de Zidane

Comme indiqué par L'Equipe, Paul Pogba reste la priorité de Zinédine Zidane, mais l'affaire est loin d'être acquise pour le Real Madrid.

Selon les informations de L'Equipe, Paul Pogba reste le prochain "galactique" ciblé par le après l'arrivée d'Eden Hazard. Le meneur de jeu belge a été présenté en grandes pompes ce jeudi, devant un stade Santiago Bernabeu déjà conquis par ses premiers mots, malgré un appel du pied à Kylian Mbappé dans les travées de l'enceinte madrilène...

Mais le prochain feuilleton XXL devrait bien concerner le compatriote de la star parisienne, Paul Pogba. Après une saison très contrastée à , d'abord ternie par ses relations fraiches avec José Mourinho et des pépins physiques, puis abrégée par une dernière ligne droite décevante en après l'élimination en quarts de finale de , le milieu français voit sa carrière en club stagner. Et il n'a pas caché publiquement son intérêt pour le club le plus titré du monde.

L'article continue ci-dessous

Un intérêt réciproque puisque Zinédine Zidane en personne a été encore plus explicite. "J'aime beaucoup ce joueur et ça n'est pas nouveau, avait reconnu Zidane. Je le connais personnellement, donc je peux en parler naturellement. C'est un footballeur différent des autres, de ceux qui apportent sur un terrain ce que peu de joueurs sont capables d'apporter. Il y a des milieux de terrain qui savent défendre, d'autres qui savent attaquer, des attaquants qui savent défendre... Eh bien lui sait tout faire", avait lâché le technicien peu après son retour. Les mots raisonnent encore.

Comme indiqué par L'Equipe, nous sommes en mesure de confirmer que Paul Pogba est la priorité absolue de Zidane dans ce secteur du terrain. L'entraîneur du Real apprécie autant son profil technique que sa personnalité et son expérience du très haut niveau. D'autres noms ont été scrutés par la direction madrilène, comme l'international danois Christian Eriksen, mais ce dernier n'a pas les faveurs de Zidane.

Reste que Paul Pogba, dont l'agent est le fantasque Mino Raiola, représente une opération complexe. Si son contrat à Manchester United expire dans deux ans - et le place donc en position de force par rapport à son club - ses exigences et celles de son agent, notamment sur le point de son salaire, bloquent pour l'instant le dossier, toujours selon le quotidien français, qui relaie le point de vue d'un responsable du Real. "Pogba, aussi bon soit-il, ne peut débarquer comme ça et devenir d'un coup le mieux payé de l'effectif...".