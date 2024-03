Mercato, le PSG fonce sur un défenseur de Premier League

Le Paris Saint-Germain prépare déjà son mercato estival. Le club francilien se jette sur un défenseur central de Premier League.

En attendant la fin de la saison sportive en cours, le Paris Saint-Germain prépare déjà la prochaine campagne. Le club francilien pour qui plusieurs sont à l’infirmerie, a trouvé un profil très intéressant en Premier League anglaise.

La défense centrale du PSG en panne

Si l’objectif principal du Paris Saint-Germain au prochain mercato estival sera de trouver le remplaçant de Kylian Mbappé, qui est en partance pour le Real Madrid, le club francilien va devoir recruter dans d’autres secteurs, notamment la défense centrale. Depuis quelques mois, la défense de Paris souffre avec de nombreuses blessures.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille, Presnel Kimpembe, qui avait subi une deuxième opération récemment, ne retrouverait pas les terrains de sitôt. En dehors du défenseur central français, le Slovaque, Milan Skriniar est aussi victime d’une blessure. Blessé à la cheville, l’ancien de l’Inter et de la Sampdoria devrait faire son retour en avril. Absent depuis quelques semaines en raison de sa blessure au tendon d’Achille, la date du retour de Marquinhos est inconnue. Le Brésilien est également associé à d’autres écuries européennes pour un éventuel transfert. Paris est d'ailleurs prêt à écouter les offres pour son capitaine.

Le PSG veut recruter Murillo

Arrivé au sein de l’effectif de Nottingham Forest l’été dernier en provenance de Corinthians et sous contrat jusqu’en 2028 avec le club anglais, Murillo Santiago Costa dos Santos pourrait partir plus vite que prévu. Le défenseur central brésilien attise les convoitises non seulement en Premier League, mais aussi dans les grands championnats d’Europe.

Selon les informations de Daily Mail, le Paris Saint-Germain est intéressé par le profil du défenseur central brésilien de 21 ans pour le mercato estival. Mais le club de la capitale française a de la concurrence, puisque plusieurs autres cadors européens surveillent également le joueur. Il s’agit notamment du FC Barcelone, Arsenal, Newcastle, Liverpool ou encore Chelsea.