Mercato : Le PSG fixe le prix de Leandro Paredes à 20 M€

Le PSG va chercher à se débarrasser des indésirables sur ce mercato d’été. Et Leandro Paredes fait partie de la liste.

À priori, Leandro Paredes (27 ans) ne fera pas une saison de plus au Paris Saint-Germain. La direction a besoin de faire baisser sa masse salariale, et le milieu de terrain argentin sera en fin de contrat dans un an : autant de raisons de le placer sur la liste des transferts.

La Juve sur les rangs

Paredes se retrouve donc poussé vers la porte, mais quel club lui ouvrira la sienne derrière ? Au niveau des cadors européens, seule la Juve a manifesté son intérêt pour l’Argentin, mais de manière très timide. D’autres formations moins huppées sont également sur les rangs.

L'article continue ci-dessous

À lire : le Qatar ne partira pas de Paris après le Mondial, assure Blanc

Le joueur doit partir, et des clubs s’intéressent à lui. Jusqu’ici, tout va bien. Mais Paredes a encore un an de contrat, et ses prétendants devront donc bien signer un chèque au PSG pour espérer recruter l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg. Un chèque à combien ?

Paredes a déçu cette saison

Selon le Corriere dello Sport, les Rouge et Bleu demandent… 20 millions d’euros pour libérer Paredes ! Une somme à priori trop élevée pour un joueur qui n’est pas indiscutable, et qui a souvent déçu cette saison. Nul doute que Paris cherche à rentabiliser les 40 M€ dépensés à l’hiver 2019 pour l’exfiltrer de Russie.