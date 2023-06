Mercato : Le plan du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé

Le Real Madrid saurait déjà quand et comment recruter Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain.

L'annonce choc de Kylian Mbappé a monopolisé l'actualité pendant une semaine, bien que l'international français se soit ensuit fait remarquer pour son nouveau record avec l'équipe de France, et risque de tenir tout le monde en haleine pendant le reste du mercato estival. Le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu'en 2024 avec le Paris Saint-Germain, ne souhaite pas prolonger mais compte rester dans la capitale française pour la saison 2023-2024. De quoi laisser entrevoir un départ à libre à l'issue de cet exercice, et forcément, c'est au Real Madrid que tout le monde pense pour le futur du champion du monde 2018.

Une attaque allégée en attendant Mbappé ?

Le club espagnol souhaite depuis longtemps mettre la main sur l'une des plus grandes pépites du football actuel, et pourrait donc avoir l'occasion de le recruter gratuitement l'été prochain, s'il ne prolonge pas avec Paris d'ici là. De leur côté, les Merengues ont déjà bouclé leur mercato, si l'on en croit les mots de Florentino Perez, Fran Garcia, Jude Bellingham et Joselu seront donc les trois seules recrues estivales du Real, qui semble donc prendre un risque en attaque après le départ de Karim Benzema. Entre Rodrygo qui a souvent dépanné sans être un expert du poste et Joselu qui sort d'une très belle saison mais qui n'a jamais joué en Ligue des Champions (seulement 7 matches de Ligue Europa), l'attaque des madrilènes pourrait être en difficulté, et les options seront moindres avec les départs de Benzema, Asensio, Hazard et Mariano Diaz.

Mais d'après les informations de Marca, le plan des Blancos reposerait sur le fait que Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat avec le PSG en cours de saison. Ils pourraient ainsi se l'offrir dans un an et constituer une attaque de folie en compagnie de Vinicius et Rodrygo, si toutefois ils parviennent à évoluer ensemble. De son côté, le club francilien préfèrerait le vendre cet été afin d'éviter de le voir partir libre, reste à savoir si les têtes pensantes du Real seront prêtes à dépenser plus de 200 millions d'euros pour l'avoir dès cet été.