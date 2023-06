France - Grèce : Kylian Mbappé bat un record vieux de 65 ans

En scorant face à la Grèce ce lundi, Kylian Mbappé a établi un record qui datait de 1958.

Kylian Mbappé encore un peu plus dans l’histoire du football français. Ce jeudi, lors du match de la sélection tricolore face à la Grèce en éliminatoires de l’Euro, il a établi une nouvelle marque pour le grand nombre de buts inscrits sur une saison par un joueur français.

Mbappé continue d’affoler les compteurs

En transformant un pénalty dix minutes après le début de la seconde période, le crack de Bondy a porté à 54 son nombre de buts sur l’exercice 2022/2023. Personne n’a jamais fait aussi bien. Le précédent record remontait à 1958 et était détenu par l’illustre Just Fontaine.

Le troisième de ce classement si particulier c’est Philippe Gondet (51 buts en 1965/1966) puis Karim Benzema (50 buts en 2021/2022).

En sélection, il s’agit de son 13e but de la campagne. C’est un de moins que ce qu’avait réussi « Justo » lors de la saison qui l’avait vu finir meilleur réalisateur de la Coupe du Monde en Suède.

Enfin, notons pour être complet que Mbappé (24 ans et 181 jours) devient le plus jeune joueur européen à atteindre la barre des 40 buts en Sélection A depuis Ferenc Puskas avec la Hongrie le 29 octobre 1950 (23 ans et 211 jours).