Mercato - Le duo Thiago Mendes et Youssouf Koné courtisé par l'OL

D’après les informations de L’Équipe et RMC Sport, Thiago Mendes et Youssouf Koné (Lille) devraient rejoindre l’OL pour 36 M€.

L’Olympique Lyonnais ne perd pas son temps, dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Après avoir perdu Ferland Mendy, récemment transféré au pour 53 M€, bonus compris, le club rhodanien pourrait également voir l’un de ses meilleurs joueurs quitter le navire pour rejoindre la . Selon plusieurs sources, Tanguy Ndombélé devrait effectivement s’engager avec Tottenham dans les semaines à venir.

Aulas attend plus pour Ndombélé

" nous a fait une première proposition à 45 millions Depuis, on a discuté. Il n’y a rien de fait, je peux vous l’assurer. On n’est pas pressé non plus. Tanguy a démontré ses qualités en équipe de . C’est un de nos meilleurs joueurs. Combien vaut-il ? Je ne sais pas mais plus que 45 millions", a récemment déclaré JMA sur RMC, histoire de mettre la pression aux Spurs. Et pour cause : le président lyonnais aurait déjà trouvé son remplaçant.

Le successeur de Ndombélé a donc bien été identifié, mais celui de Mendy également ! Cerise sur le gâteau : les deux joueurs évoluent dans le même club. Depuis plusieurs semaines, l’OL discuterait effectivement avec pour recruter son milieu de terrain, Thiago Mendes (27 ans), excellent la saison passée. Dans un premier temps, une offre de 25 M€ était évoquée pour le Brésilien, mais Youssouf Koné aurait également tapé dans l’oeil des dirigeants.

D’une pierre, deux coups

Parti pour être remplaçant la saison passée, le latéral gauche a profité du départ de Fodé Ballo-Touré vers pour s’imposer. Avec brio. De quoi motiver l’OL a rajouter quelques millions d’euros dans les caisses du LOSC. Car selon les informations de L’Équipe et RMC Sport, le club de JMA ne va pas juste débourser 25 M€ pour Mendes, mais bien 36 M€ pour les deux joueurs, qui devraient donc remplacer Ndombélé et Mendy.

Au niveau de la balance des transferts, si l’on ajoute les 53 M€ de Mendy aux 70 M€ espérés pour Ndombélé et que l’on soustrait les 36 M€ prévus pour les deux Lillois, nous obtenons un joli bénéfice de 87 M€. De quoi permettre à l’OL, en bonne santé financière, de réaliser d’autres transferts importants lors de ce mercato. Sans oublier que Nabil Fekir, qui bénéficie d’un bon de sortie, devrait également rapporter quelques millions aux Gones.