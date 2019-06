OL - Ndombélé, Depay, Dalbert... Aulas fait le point sur les dossiers chauds

Invité de la radio RMC Sport ce jeudi, le président de l'Olympique Lyonnais a évoqué en détails les différents dossiers chauds du club.

Troisième de la saison dernière et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais entend bien reprendre au minimum sa place de dauphin du lors de la saison à venir. Pour cela, l'entraîneur Bruno Génésio notamment a été écarté, remplacé par un Sylvinho arrivé dans les bagages de Juninho, ancienne légende du club revenue pour occuper le poste de directeur sportif.

Surtout, l'OL devrait se montrer actif sur le marché des transferts, et procéder à quelques ajustements. Et pour cause, plusieurs joueurs pourraient plier bagages dans les prochaines semaines, à commencer par Tanguy Ndombélé, comme l'a annoncé Jean-Michel Aulas ce jeudi. "Si j’attends encore huit jours, ça va être 80 millions… nous a fait une première proposition à 45 millions. Depuis, on a discuté. Il n’y a rien de fait, je peux vous l’assurer. On n’est pas pressé non plus. Tanguy a démontré ses qualités en équipe de . C’est un de nos meilleurs joueurs. Combien vaut-il ? Je ne sais pas mais plus que 45 millions", a en effet confié le président du club, faisant passer un réel message aux Spurs, avant d'évoquer les cas de Nabil Fekir et Memphis Depay.

"On discute, comme c’est le cas pour un certain nombre d’autres joueurs..."

"Il a un bon de sortie. On n’est pas dans un monde de bisounours, il ne lui reste qu'une année de contrat. Ce n’est pas le même prix que s’il avait quatre ans de contrat comme c’est le cas de Tanguy (Ndombele). On a des discussions qui ne sont pas suffisamment précises pour les évoquer. Il y a des discussions avec des gens qui ne sont pas pressés d’aboutir parce qu’ils veulent bien négocier. Mais nous on n’a pas besoin d’argent. Et on souhaite le garder si on ne trouve pas", a déclaré Aulas, au sujet de Nabil Fekir. "Pour moi Memphis (Depay) il va être là et en plus Juni compte sur lui. Si je peux lui faire plaisir de ce côté-là, on va tout faire pour qu’il soit encore là", a aussi ajouté le dirigeant, invité de la radio RMC ce jeudi.

Du côté des arrivées, le patron du récent troisième de s'est aussi penché sur les pistes menant aux Brésiliens Thiago Mendes ( ) et Dalbert ( ). "Thiago Mendes fait partie des joueurs qui nous intéressent. Il n’y a rien de fait. C’est une demande de Juninho et Sylvinho. J’ai eu Gérard Lopez (le président du Losc) tout à l’heure au téléphone, on ne s’est pas mis d’accord. On discute, comme c’est le cas pour un certain nombre d’autres joueurs...", a ainsi annoncé Aulas, avant d'évoquer l'ancien latéral de l'OGC Nice.

"On s’est renseigné. Le souci c’est que les règles qui sont liées au nombre d’extra-communautaires n’ont pas variées. On a, avec l’arrivée de Jean Lucas, trois joueurs donc il faudra faire un choix pour le quatrième. Sylvinho le connaissait à l’Inter. Sa valeur a beaucoup baissé car il n’a pas beaucoup joué. Il nous intéresse mais on ne pourra pas faire tous les Brésiliens". Entre ces nombreux dossiers, ainsi que ceux du portier Anthony Lopes et des potentiels mouvements en défense centrale, l'été promet d'être particulièrement agité dans le Rhône.