Mercato, le Barça prend une décision forte pour Pau Cubarsí

Une des pépites du club catalan, Pau Cubarsí est un profil sur qui compte le FC Barcelone pour le futur.

Ayant rejoint l’équipe première du FC Barcelone cet hiver, tout comme Lamine Yamal et Fermin Lopez, qui l’ont fait un peu plus tôt (l’été 2023), Pau Cubarsí a la confiance de ses dirigeants. Le jeune défenseur central espagnol ne devrait pas bouger de chez les Culés.

Xavi reste au Barça

Alors qu’il avait annoncé qu’il quitte le club catalan à l’issue de la saison, Xavi Hernandez ne va plus partir. Le technicien espagnol a changé de décision, et restera jusqu’au terme de son contrat à l’été 2025. Ceci après une réunion avec le président Joan Laporta, le vice-président Rafa Yuste et le directeur sportif Deco.

(C)Getty Images

« J’ai la satisfaction de communiquer que Xavi continue en tant que coach. Il a fait des déclarations disant qu’il pensait à partir, mais j’ai eu l’opportunité de parler avec lui et il m’a transmis sa confiance et son ambition de continuer le projet », avait déclaré le président du FC Barcelone, Joan Laporta, lors d’une conférence de presse organisée, jeudi. Il avait même souligné que les membres de l’administration n’ont pas manifesté un mécontentement après la décision.

L'article continue ci-dessous

Pau Cubarsí prolongé ?

S’il a décidé de continuer avec le FC Barcelone, Xavi, qui a révélé plusieurs jeunes joueurs cette saison, est satisfait des services de ceux-ci. En effet, Pau Cubarsí, qui a rejoint la formation blaugrana cet hiver, et qui est sous contrat jusqu’en 2026, devrait renouveler son bail, selon les informations de AS.

Getty Images

Selon le média ibérique, la progression fulgurante du joueur a poussé les dirigeants du FC Barcelone à penser à son renouvellement le plus tôt que possible. La proposition du Barça consiste à offrir à Cubarsí, une fois majeur le 22 janvier 2025, un long contrat de cinq saisons avec un salaire progressif. En effet, l'année prochaine, le joueur de 17 ans gagnerait 4 millions d’euros et ce chiffre augmentera la saison suivante jusqu’à atteindre 12 millions en 2028-29.

Le renouvellement de Pau Cubarsí est une priorité pour le conseil d'administration de Joan Laporta. Le président et le directeur sportif Deco savent que l'avenir du club doit se construire sur son jeune défenseur central aux côtés de Lamine Yamal, Pedri et Gavi (si les blessures le permettent).