Barça, pourquoi Xavi a pris la décision de rester finalement

Alors qu’il avait annoncé son départ en janvier, Xavi ne bougera plus en fin de saison comme l’attendaient les fans du Barça.

Gros retournement de situation. Ce mercredi soir, la presse catalane a fait savoir que l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, qui avait annoncé fin janvier qu’il quittera la tête du staff technique du club à la fin de saison, a finalement changé d’avis et va rester. Une décision incomprise pour la plupart des fans, qui veulent savoir la raison de ce retournement de situation.

Xavi reste au Barça

« Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle. Nous en avons parlé avec le président Laporta et avec la direction sportive, en tant que Culé, je pense que le club a besoin d’un changement de dynamique. En pensant au club et aux joueurs, je pense qu’ils seront libérés et plus calmes. En tant qu’homme de club, je pense que la meilleure chose à faire est de partir le 30 juin. Cela dit, je donnerai tout ce que j’ai pour les quatre mois qui restent, je pense que nous pouvons faire une bonne saison et j’espère que la dynamique changera », déclarait Xavi le 27 janvier après la défaite à domicile contre Villarreal (3-5).

Environ trois mois après, le technicien espagnol est revenu sur sa décision. Après une réunion, ce mercredi soir avec le directeur sportif, Deco, Rafa Yuste, le vice-président, et le président Joan Laporta, qui auraient réussi à convaincre le technicien espagnol, Xavi a jugé bon de ne plus partir.

Rafa Yuste explique pourquoi Xavi reste

L’élimination de la Ligue des champions par le PSG n’a pas empêché Xavi de rester sur sa décision initiale. Après la réunion du mercredi soir, le vice-président du Barça, Rafa Yuste, a expliqué pourquoi l’ancien coach d’Al Sadd SC a jugé bon de continuer à la tête du staff technique du club blaugrana.

« Xavi a détecté une illusion chez une partie des Socios du club lors des quarts de finale de la Ligue des Champions et il voulait continuer. Le mot est enthousiasme, projet, engagement. Le vestiaire lui conviendra très bien. Nous sommes convaincus que nous pouvons faire de grandes choses », a déclaré le vice-président, avant de poursuivre en soulignant que l’engagement de Xavi a convaincu les dirigeants du club qui n’ont autre choix que de l’encourager.

« C'était une rencontre entre le président et l'entraîneur, au cours de laquelle Xavi nous a montré son engagement. C'est un gars d'ici, c'est la personne qui peut parier plus que quiconque sur les gens de la maison, je suis convaincu qu'il fera un excellent travail, je suis très content pour lui car c'est un grand culé. Au Barça, nous avons besoin de victoires, l'année dernière nous avons gagné une Liga et une Supercoupe d'Espagne. En novembre, nous allons retourner au nouveau Camp Nou, maintenant il reste six matchs et nous devons faire de notre mieux. Que Xavi puisse être là pour le retour du nouveau Camp Nou, je suis excité », a ajouté Rafa Yuste.