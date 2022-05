Mercato, Lacazette, Bosz : Aulas expose ses plans pour l'avenir de Lyon

L'Olympique Lyonnais ne sera pas européen la saison prochaine, pour autant, le club rhodanien entend bien rebondir et revenir au premier plan la saison prochaine. En conférence de presse lors des prolongations de Maxence Caqueret et Wendy Renard, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas en a profité pour annoncer l'arrivée de nouveaux actionnaires, faire le bilan de la saison de son club et exposer sa stratégie pour l'avenir.

Aulas prône la stabilité et la continuité de Bosz

"On a su battre beaucoup de grandes équipes. On a eu aussi un certain nombre de manquements sur les résultats, notamment la semaine dernière à Metz, qui jouait pour ne pas descendre. Il y a plein d'aléas dans un match, mais on n'a pas été à la hauteur d'un certain nombre de matchs. Il y a aussi cette partie extra-sportive avec le match contre Marseille, le match au Paris FC. On n'a pas pu disputer nos chances en Coupe de France. On n'occulte pas nos responsabilités, on essaie de réfléchir à comment se relancer le plus rapidement", a analysé Jean-Michel Aulas.

"Bosz ? Il y aura de nouveaux actionnaires. La moindre des choses sera de leur faire confirmer la tendance, qui est de définir quels sont les critères de choix de l'entraîneur des années qui viennent. Aujourd'hui, sur ces critères, que ce soit la relation avec l'académie, le choix de jeu très offensif, la qualité du jeu, je pense que ce serait une erreur de changer. Maintenant, on attendra la confirmation des nouveaux partenaires. Il n'y a pas de raison de changer ce qui a été défini. Par contre, un certain nombre de choses sont à changer", a ajouté le président de l'OL.

Aulas prêt à "faire des efforts" pour Lacazette

Jean-Michel Aulas promet d'être actif sur le marché des transferts : "Un certain nombre d'initiatives ont été prises. On avait une réunion entre midi et deux sur le recrutement. Il va y avoir des allées et venues. Et une prise de risque de l'Olympique Lyonnais assez significative. On souhaite repartir, comme on l'a fait avec l'équipe féminine, avec des bases ambitieuses. Cela va nécessiter un certain nombre de départs et d'arrivées".

Il y a un plan très précis. Certains sont en examen de prolongation de contrat. D’autres n’en auront pas et ont déjà des offres significatives. J'ai vu ses parents hier pour faire une proposition de longue durée. Je le verrai avec Bruno et Vincent dès la semaine prochaine. On espère qu'il fera partie de ces joueurs sur lesquels on veut s'appuyer. On va jouer parfaitement cette homogénéité, cette convergence avec les jeunes joueurs de l'académie", a ajouté le président de l'OL.

Interrogé sur la possibilité de faire venir Alexandre Lacazette, en fin de contrat cet été avec Arsenal, les dirigeants de l'OL n'ont pas écarté cette possibilité. "On continuera jusqu'au bout, c'est un souhait pour nous", a indiqué Vincent Ponsot au sujet du retour de l'ancien attaquant des Gones tandis que Jean-Michel Aulas a déclaré : "S'il faut faire des compromis pour l'avoir, on le fera".

Enfin, Jean-Michel Aulas a assuré qu'il compte rester à l'OL malgré l'arrivée de nouveaux actionnaires : "La dégringolade sportive ne doit pas être associée à une dégringolade économique. De futurs partenaires vont arriver. Il y a de la demande. Avec l'émergence de partenaires complémentaires, je vais rester. C'est du moins ce qui est prévu. Des gens vont venir nous aider économiquement et justifier nos ambitions de nouvel OL, avec une nouvelle stratégie. Et puis aussi une nouvelle manière de communiquer, plus directe, plus recentrée sur nos valeurs, sur l'essentiel et l'activité football".