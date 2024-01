Mercato : L’OL fait une offre au FC Porto pour ce défenseur

L’une des mauvaises défenses de la phase aller du championnat, l’OL veut se corriger. Le club a transmis une offre à Porto pour un défenseur.

Habitué à jouer les premiers rôles en championnat de France par le passé, l’Olympique Lyonnais a complètement régressé cette saison. Le club rhodanien séjourne désormais à la 15e place de Ligue 1 avec seulement 16 points après 17e journée.

Lyon a déjà recruté Adryelson

L’une des mauvaises défenses de la phase aller de Ligue 1 de France, l’Olympique Lyonnais avait encaissé 27 buts en 17 rencontres disputées. Pour ne plus continuer céder en défense, le club, après avoir été autorisé par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) pour recruter avec une enveloppe financière de 50 millions d’euros, a pensé à renforcer ce secteur.

En effet, le club septuple champion de France a déjà officialisé une première recrue dans ce sens. Il s’agit de l’arrivée du défenseur central de Botafogo, Adryelson Shawann Lima Silva, 25 ans. Ce dernier s’est engagé jusqu’en 2028 avec l’actuel 15e de Ligue 1. Il est venu avec son coéquipier et gardien de but, Lucas Perri, qui a signé pour la même période.

L’OL veut un autre défenseur central

Si Sinaly Diomandé ne fait plus partie des plans de l’Olympique Lyonnais, et que Dejan Lovren ne sera pas retenu en cas d’offre, le club rhodanien, qui n’est plus trop convaincu par les rendements de ces derniers, envisage de recruter pour renforcer ce poste.

A en croire les informations de RMC Sport, L’Olympique Lyonnais s’est rapproché du FC Porto en vue du recrutement du défenseur central, David Carmo (24 ans) pour le compte de ce mercato hivernal. John Textor voudrait attirer le défenseur portugais sous forme de prêt avec option d’achat. Bien que les dirigeants du club portugais privilégient une offre cash, ces derniers restent ouverts aux discussions.

Mais l’Olympique Lyonnais ne serait pas seul sur le dossier. Les Grecs de l’Olympiacos ont manifesté leur intérêt pour le joueur de 24, qui est sous contrat jusqu’en 2027 et dont la clause libératoire est de 80 millions d’euros. Selon la même source, Carmo, en délicatesse avec son entraîneur, Sérgio Conceição, aurait aimé se fait transférer à l’OL.

Cette saison, l'ancien du Sporting Braga a disputé 13 rencontres avec le FC Porto, dont une avec l'équipe réserve du club de la capitale portugaise.