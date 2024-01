Mercato : L’OL a bouclé l’arrivée d’une grosse cible en attaque

Textor l’a dit, et c’est désormais chose faite. Un ailier débarque à l’OL avant la fin du mercato hivernal.

Après avoir réussi à recruter certains noms cet hiver, l’Olympique Lyonnais travaille à faire signer d’autres joueurs d’ici jeudi, date butoir pour le marcato hivernal. Et comme l’avait souligné lundi soir, le président du club rhodanien, John Textor, un ailier devra rejoindre l’équipe dirigée par Pierre Sage dans les prochaines heures.

Saïd Benrahma arrive à l’OL

En difficulté en championnat depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais, qui a connu un des pires débuts de saison de son existence, veut retrouver son meilleur niveau. Avec une attaque très moins prolifique (19 buts après 19 journées en Ligue 1), le club rhodanien veut renforcer son secteur offensif, notamment l’attaque. Pour ce faire, les Gones ont jeté leur dévolu sur l’Algérie de West Ham United, Saïd Benrahma.

« Nous avons soumis des offres importantes pour les deux joueurs (Benrahma et Danjuma, ndlr) et on pense que tous les deux seraient ravis de venir à Lyon. Mais leurs clubs ont leurs propres priorités, et le cas de Danjuma est encore plus compliqué car Everton, qui détient ses droits via un prêt (de Villarreal, ndlr), n’a pas de grandes raisons de le libérer. On espère que toutes les parties pourront finir par se mettre d’accord. De nouvelles arrivées ? Un défenseur… et peut-être un autre milieu de terrain », avait confirmé le président de l’OL, John Textor, dans un entretien accordé à L’Equipe, lundi.

Getty Images

A en croire les informations de l’Equipe, l’Olympique Lyonnais et West Ham sont tombés d'accord, mardi soir, pour le transfert de l'ailier algérien. L’attaquant des Verts d’Algérie signera en prêt payant avec option d'achat non obligatoire. Benrahma va rejoindre Lyon dans les prochaines heures, après avoir réglé des derniers détails avec son club.

Mangala attendu à l’OL

En dépit de l’officialisation de Nemanja Matic et Jean Onana, l’Olympique Lyonnais a une cible très sérieuse au milieu de terrain. L’équipe dirigée par Pierre Sage a misé sur le joueur de Nottingham Forest, Orel Mangala. Si les Gones ont transmis une offre, les choses semblent aller dans le bons sens. Selon l’Equipe, le club lyonnais espère désormais parvenir à un accord avec le milieu belge de Nottingham Forest. Mais le transfert du Belge serait bloqué par la DNCG.

Getty

Rappelons que cet hiver, l’OL a déjà officialisé les arrivées de deux Brésiliens de Botafogo, le gardien Lucas Perri (26 ans) et le défenseur Adryelson (25 ans), puis les jeunes joueurs de la Gantoise Malick Fofana (18 ans) et Gift Orban (21 ans), ainsi que Nemanja Matic (35 ans, jusqu'en juin 2026) pour 2,6 millions d'euros au Stade Rennais.