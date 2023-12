Mercato : Exit l'OM, l'OL pousse pour Benrahma

L’OL serait prêt à passer à l’action après le retrait de l’OM du dossier Benrahma.

A quelques heures de l’ouverture du mercato hivernal, plusieurs clubs continuent de s’activer sur le marché. A l’OL où l’équipe a accueilli ses premiers renforts, les dirigeants seraient prêts à activer la piste Benrahma après le désistement de l’Olympique de Marseille.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais a carte blanche pour recruter cet hiver. En effet, la DNCG a assoupli l’encadrement de la masse salariale tout en validant le nouveau budget des Gones. Ayant vécu un calvaire en première partie de saison, l’OL n’en demandait pas plus pour se renforcer cet hiver.

C’est ainsi que le président, John Textor, a débloqué une somme de 50 millions d’euros pour le recrutement. Dans la foulée, les responsables de recrutement du club ont coché le nom de plusieurs potentielles recrues dont celui de Said Benrahma. Problème, l’international algérien, associé également à l’OM, a donné sa préférence aux Phocéens, ces dernières heures. Malheureusement, l’ailier de West Ham va devoir faire une croix sur son rêve marseillais cet hiver.

L’OL fonce sur Said Benrahma

En effet, Pablo Longoria a annoncé il y a quelques heures que l’OM n’avait pas d’argent pour le recrutement. Cette sortie du président marseillais a mis fin au rêve de Said Benrahma, l’OM n’étant pas capable de s’aligner sur un salaire de la Premier League. Ce qui laisse la porte ouverte à d’autres clubs comme l’Olympique Lyonnais qui va passer à l’action pour l’international algérien.

Selon le journaliste spécialiste du mercato, Ekrem Konur, l’OL devrait formuler une offre à West Ham dans les prochains jours pour lancer les négociations autour de Said Benrahma. Le club rhodanien s’alignerait un prêt avec option d’achat obligatoire en fin de saison. En manque de temps de jeu avec les Hammers cette saison et absent de la liste de l’Algérie pour la CAN 2023, Said Benrahma pourrait saisir cette occasion pour se relancer.