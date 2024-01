Mercato : L’OL fait une première offre colossale pour une cible inattendue

Les dernières heures du mercato hivernal s’annoncent très mouvementées du côté de l’Olympique Lyonnais.

En quête de renforts afin d’être au top pour le reste de la saison pour éviter une descente aux enfers, l’Olympique Lyonnais, qui a été autorisé par la DNCG récemment, ne veut pas lésiner sur les moyens. Le club rhodanien, après avoir officialisé l’arrivée de quelques profils, envisage boucler deux à trois recrutements avant la fin du mercato, jeudi.

L’OL dégaine une très belle offre pour Mangala

Si Laurent Blanc avait tant décrié avant son limogeage l’été dernier, l’Olympique Lyonnais travaille désormais dans ce sens : renforcer l’entrejeu de la formation rhodanienne. Si l’actuel 16e de Ligue 1 de France pense au recrutement d’André (Fluminense) et Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) malgré l’officialisation de Nemanja Matic, l’OL a une cible très sérieuse au milieu de terrain. L’équipe dirigée par Pierre Sage a misé sur le joueur de Nottingham Forest, Orel Mangala.

A en croire les informations de The Athletic, ce mardi, l’Olympique Lyonnais ne veut pas perdre le joueur, qui serait d’accord à signer au Rhône. Selon le média anglais, Lyon a fait offre de l'ordre de 30 millions de livres sterling (35 millions d’euros) pour s’offrir le milieu belge. L’OL a soulevé la proposition en sachant que Nottingham Forest subit une pression pour lever des fonds via le marché des transferts, car le club a été accusé de violation des réglementations en matière de rentabilité et de durabilité. La réponse du club anglais est attendue.

Textor confirme que des joueurs arriveront avant jeudi

Alors que Sinaly Diomandé et Skelly Alvero sont sur le départ du club septuple champion de France, les pensionnaires du Groupama Stadium travaillent à faire venir d’autres joueurs avant la fin du mercato en cours. Dans une interview accordée à L’Equipe, lundi soir, le président de l’OL, John Textor, a confirmé que des recrues sont attendues avant la fin du mercato hivernal.

« Nous avons soumis des offres importantes pour les deux joueurs (Benrahma et Danjuma, ndlr) et on pense que tous les deux seraient ravis de venir à Lyon. Mais leurs clubs ont leurs propres priorités, et le cas de Danjuma est encore plus compliqué car Everton, qui détient ses droits via un prêt (de Villarreal), n’a pas de grandes raisons de le libérer. On espère que toutes les parties pourront finir par se mettre d’accord. De nouvelles arrivées ? Un défenseur… et peut-être un autre milieu de terrain », avait déclaré l’homme d’affaires américain.