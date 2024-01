Mercato, la DNCG bloque une arrivée à l'OL

La DNCG retarde la finalisation d’un transfert à l’OL cet hiver.

L’OL n’a pas encore fini de faire ses emplettes sur le marché des transferts. Très actif cet hiver avec notamment le recrutement de cinq joueurs, le club rhodanien compte frapper un autre coup avant la fin du mercato hivernal. L’OL est d’ailleurs proche de signer sa sixième recrue mais le club se heurte au blocage de la DNCG.

L’OL va accueillir de nouvelles recrues

L’Olympique Lyonnais n’a pas du tout été timide sur le marché des transferts. Désireux de se renforcer cet hiver, le club du Rhône s’est bien servi avec les signatures de Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et surtout de Nemanja Matic. Mais l’arrivée du Serbe qui la recrue phare du mercato n’a pas mis fin aux ambitions de l’OL de recruter à nouveau. Lyon compte d’ailleurs accueillir de nouveaux renforts avant la fin du mercato hivernal.

« Nous avons soumis des offres importantes pour les deux joueurs (Benrahma et Danjuma, ndlr) et on pense que tous les deux seraient ravis de venir à Lyon. Mais leurs clubs ont leurs propres priorités, et le cas de Danjuma est encore plus compliqué car Everton, qui détient ses droits via un prêt (de Villarreal, ndlr), n’a pas de grandes raisons de le libérer. On espère que toutes les parties pourront finir par se mettre d’accord. De nouvelles arrivées ? Un défenseur… et peut-être un autre milieu de terrain », a confirmé le président de l’OL, John Textor, dans un entretien accordé à L’Equipe, lundi.

L’OL soumis au verdict de la DNCG pour Mangala

Déterminé à frapper un nouveau coup sur le marché, l’OL a réussi à conclure un accord avec Nottingham Forest pour le transfert d’Orel Mangala. Selon The Athletic, le milieu de terrain belge devrait rejoindre le Rhône contre un montant de 30 millions de livres sterling (35 millions d’euros). Alors que tous les signaux sont au vert pour l’arrivée de l’international belge, l’OL devra attendre encore avant de finaliser le transfert.

En effet, Sacha Tavolieri nous apprend ce mardi que la DNCG bloquerait l’arrivée d’Orel Mangala à Lyon. Le gendarme financier du football français devrait valider l’aspect financier des prochaines recrues de l’OL avant leur signature, ce qui n’est pas encore fait pour le dossier Mangala. Le dossier serait ainsi mis en attente en attendant le verdict de la DNCG.