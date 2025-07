Mercato : Kylian Mbappé fait un rappel important aux fans du Real Madrid

Un an après son arrivée en Espagne, Kylian Mbappé se remémore ses débuts au Real Madrid avec un message fort adressé aux supporters.

Le 16 juillet 2024 marquait un tournant dans la carrière de Kylian Mbappé. Devant un stade Santiago-Bernabéu bouillonnant, le crack français foulait pour la première fois la pelouse madrilène sous les couleurs blanches du Real. Un transfert monumental en provenance du PSG, conclu après des années de rumeurs, devenu réalité. Douze mois plus tard, l’heure est au bilan, mais aussi aux remerciements.

Une première saison tonitruante et un message pour les fans

Pour sa première campagne chez les Merengues, Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps à s’adapter. L’ancien Parisien a empilé les buts : 44 réalisations et 5 passes décisives en 59 apparitions, toutes compétitions confondues. Des statistiques qui témoignent d’une intégration express et d’un rôle central dans le projet de jeu madrilène.

Ce mercredi, pour marquer l’anniversaire de son arrivée, Kylian Mbappé a tenu à remercier les supporters. L’attaquant a partagé une story sur Instagram où il écrit : « Il y a un an. Reconnaissant pour tout l’amour que vous m’avez donné depuis le premier jour. Hala Madrid ».

Un clin d’œil appuyé à ceux qui l’ont accueilli à bras ouverts et soutenu dès ses premiers pas. Avec de telles performances dès la première saison, difficile d’imaginer que l’histoire s’arrête là. À seulement 26 ans, Mbappé semble plus que jamais prêt à écrire l’une des pages les plus marquantes de sa carrière sous le maillot blanc. Le rendez-vous est pris pour la suite.