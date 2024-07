Mbappé comme neuf ! Ses premiers mots au Real Madrid

Kylian Mbappé a posé pour la première fois avec le maillot emblématique n°9 du Real Madrid.

L'attaquant français a été officiellement dévoilé par les Blancos.

Après plusieurs années de spéculations concernant un transfert en Espagne, le vainqueur de la Coupe du monde s'engage enfin sur cette voie en 2024. Mbappé a rompu les liens avec les géants de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, dont il était le meilleur buteur de l'histoire, en décidant de se libérer à la fin de son contrat.

L'article continue ci-dessous

La patience du Real est maintenant récompensée, le joueur de 25 ans devenant un autre « Galactico » pour Florentino Perez. Il a fièrement accueilli Mbappé dans la capitale espagnole, et les supporters passionnés se préparent à faire de même lors d'un spectacle spécial à l'intérieur du Santiago Bernabéu.

L'international français portera le numéro 9 alors que l'ailier brésilien Vinicius Junior occupe déjà sa place préférée de numéro 7. La superstar portugaise Cristiano Ronaldo a également porté le numéro 9 lors de son arrivée à Madrid.

« Bonne journée à tous. Je vais essayer de parler en espagnol ».

« C'est incroyable d'être ici. J'ai dormi pendant de nombreuses années avec le rêve de jouer ici, et aujourd'hui, je suis un garçon heureux. »

« Je veux remercier le président, qui a toujours eu confiance en moi, beaucoup de choses sont arrivées, donc merci.

On attend beaucoup de Mbappé, qui rejoint l'équipe de Carlo Ancelotti, composée de stars. Le Real a remporté la Liga et la Ligue des champions en 2023-24, et l'on s'attend à ce qu'un autre joueur de marque dans ses rangs l'aide à défendre avec succès ces couronnes nationales et continentales.