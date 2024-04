Mercato, Habib Beye confirme pour l’OL

Alors que l’OL traversait une énorme crise en début de saison, le club avait ciblé plusieurs entraîneurs.

Après s’être séparé de Laurent Blanc quelques semaines après le démarrage de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais avait ciblé Habib Beye pour prendre les commandes du staff technique des Gones. Mais l’ancien international sénégalais n’était plus revenu. Fabio Grosso a été nommé. Malheureusement pour l’Italien, il a été mis à pied quelques mois après.

Habib Beye a confirmé l’intérêt de l’OL

Les Gones n’auraient pas pu connaître Fabio Grosso si Habib Beye avait répondu favorablement à l’appel John Textor et la direction du club rhodanien. Monté en Ligue 2 BKT, vendredi, avec Red Star malgré une défaite (0-2) face à Dijon, Habib Beye a confirmé l’intérêt de l’Olympique Lyonnais. Il s’est dit intéressé, mais le président de Red Star n’était pas pour un départ.

Getty

« Ma réflexion est bien avancée. Elle ne dépend pas des opportunités, j'en ai eu notamment deux clubs de très haut niveau, qui sont dans le top 10 en France. J'aurais pu les exiger à mon président parce que je ne pouvais pas les refuser. Vous savez qu'il y a eu Lyon, c'était clair et établi. Le club a refusé et je ne pouvais pas aller contre ça », a lancé le technicien sénégalais en conférence de presse.

L'article continue ci-dessous

"Lyon, ce n’était pas une rumeur"

A en croire les propos de l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, il y avait bien eu contact de l’OL pour prendre l’équipe première en main. Nourrissant le rêve de diriger un club de l’élite, le Sénégalais entend militer pour la montée en Ligue 1 avec le Red Star s’il continue d’être l’entraîneur du club la saison prochaine.

« Lyon, ce n'était pas une rumeur, c'était quelque chose qui pouvait se faire si j'avais émis le souhait de pouvoir partir. Mon contrat se respecte. Si mon président ouvrait la porte... Ma décision est liée à mon plan de carrière, mon ambition et ma volonté de travailler dans un club qui me donne les moyens de m'exprimer en tant que coach. Il y aura une réflexion avec le président aussi: je vais être très clair, je veux une équipe pour monter en Ligue 1. C'est peut-être très ambitieux mais si demain je suis l'entraîneur en Ligue 2, l'objectif sera d'aller en Ligue 1 le plus rapidement possible », a ajouté Habib Beye.