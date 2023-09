OL : Contacté, Habib Beye répond à John Textor

Avant le licenciement, lundi, de Laurent Blanc, John Textor a fait appel à plusieurs coaches, dont Habib Beye. Ce dernier répond à l’intérêt de l’OL.

Depuis lundi, l’Olympique Lyonnais est orphelin d’un entraîneur principal. Ceci après le limogeage de Laurent Blanc, qui n’a pas convaincu depuis le début de la saison sportive en cours, notamment en championnat de France.

Laurent Blanc remercié

Dans les tuyaux et acté plus tôt dans la journée du lundi, c’est officialisé dans l’après-midi. Laurent Blanc a été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Même si l’OL indique que la séparation est d’un commun accord sans toutefois préciser les raisons de ce divorce, tout le monde sait que l’insuffisance de résultats est à la base de cette séparation à l’amiable.

« L’Olympique Lyonnais et Laurent Blanc ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour. Cette décision concerne également Franck Passi et Philippe Lambert entraineurs adjoints. L’Olympique Lyonnais tient à remercier Laurent Blanc et son staff pour leur implication et leur professionnalisme au cours de ces 11 mois passés à la tête de l’équipe professionnelle », a indiqué le club rhodanien dans son communiqué.

Habib Beye répond à l’intérêt de l’OL

Alors que John Textor, président des Gones, s’est cogné la tête dans les négociations avec Graham Potter et Julen Lopetegui, l’homme d’affaires américain, selon L’Equipe, aurait auditionné Habib Beye, pour prendre les rênes de la formation rhodanienne. Tout ceci bien avant l’éviction de Blanc, lundi.

Quelques heures après cette nouvelle, l’entraîneur de Red Star est revenu sur la question et répond à l’intérêt de l’Olympique Lyonnais. C’était après le quatrième succès en National contre Rouen (3-2) en cinq sorties. Interrogé à ce sujet après la victoire, lundi, l’ancien consultant de Canal+ Sport s’estime heureux à Red Star, et n’envisage pas un départ.

« Ma seule implication est d’être avec le Red Star. Auditionné n’est pas le mot, contacté oui. C’est très flatteur d’être contacté par l’OL, mais je suis sous contrat avec le Red Star et très content d’être ici. J’avais trop d’importance pour mon équipe, mon objectif était de gagner ce match. Aujourd’hui, j’ai des agents autour de moi. Cela fait partie du monde du football d’être sollicité », a d’abord laissé entendre l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

« Le plus important est ce que je construis avec mon équipe et je me plais ici. Cela ne me déstabilise pas. Dans la vie, il y a des choses qu’on maîtrise, d’autres qu’on ne maîtrise pas. Je suis sous contrat je n’ai pas de volonté d’aller ailleurs. Mon plus grand souhait est d’amener cette équipe au plus haut niveau », a poursuivi le technicien sénégalais.