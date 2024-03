Mercato, destination confirmée pour Olivier Giroud !

En fin de contrat cet été avec l’AC Milan, Olivier Giroud pourrait rejoindre un ancien coéquipier en Equipe de France.

Comme son capitaine en Equipe de France, Olivier Giroud sera un joueur libre de tout contrat en juin prochain, à l’instar de Kylian Mbappé. Ce dernier est cité en partance pour le Real Madrid avec qui il aurait déjà conclu un accord. Mais quant à lui, l’attaquant de l’AC Milan pourrait quitter l’Europe.

Giroud pour rejoindre Lloris au Los Angeles FC ?

Après trois belles saisons avec l’écurie italienne, Olivier Giroud pourrait quitter les Rossoneri à l’été 2024. L’international avant-centre français (129 capes, 56 buts) arrive au terme de son bail le 30 juin prochain. Mais jusque-là, le joueur en regroupement avec les Bleus pour les deux matchs contre l’Allemagne et le Chili, n’a pas encore renouvelé son contrat avec l’AC Milan.

Selon les informations du média anglais, The Athletic, le Los Angeles FC est en pourparlers avancés avec Olivier Giroud, le meilleur buteur de tous les temps en France, au sujet d'un éventuel accord pour le prochain mercato estival lorsque son contrat avec l'AC Milan prendra fin. S’il y signe, Olivier Giroud retrouvera son ancien coéquipier en Equipe de France, Hugo Lloris, qui a rejoint l’écurie californienne l’hiver dernier.

Giroud pourrait rester à Milan

Si La Gazzetta Dello Sport expliquait dimanche dernier que Giroud pourrait rejoindre soit New-York (New York City et New York Red Bulls) ou Los Angeles (Los Angeles Galaxy et le Los Angeles FC), The Athletic indique qu’il pourrait finalement rester en Lombardie.

Selon le média britannique, aucun accord n’est imminent pour que le Français rejoigne la formation américaine. Il précise qu’Olivier Giroud réfléchit à ses options avant l’été. L’ancien avant-centre des Blues de Chelsea pourrait rester à Milan, aller ailleurs en Europe ou se diriger vers le Moyen-Orient s'il ne parvient pas à un accord avec le club de la Major League Soccer (MLS).

Cette saison, Olivier Giroud a déjà disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues avec l’AC Milan. Sur l’ensemble, l’ancien joueur de Montpellier et d’Arsenal compte 14 réalisations et 9 passes décisives.